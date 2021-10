Vijftig jaar na Deventer spelen Advocaat en Van Marwijk gelijk in Dubai

Toen Dick Advocaat en Bert van Marwijk in de lente van 1971 voor het eerst op een voetbalveld tegenover elkaar stonden, moeten beiden geen moment hebben gedacht dat ze vijftig jaar later, op een oktoberavond, opnieuw de degens zouden kruisen in een stadion in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). In Deventer, in april 1971, won linksbuiten Bert van Marwijk met Go Ahead Eagles het Eredivisieduel met het ADO Den Haag van middenvelder Dick Advocaat met 3-0. Dinsdag in Dubai, in het Zabeel Stadium, speelden de twee gelijk (2-2). Ditmaal in een WK-kwalificatieduel, met Van Marwijk als bondscoach van de VAE tegen het Irak van Advocaat.

Met het duel van dinsdag in Dubai meegenomen, stonden Advocaat en Van Marwijk in totaal twintig keer tegenover elkaar. Zestien keer gebeurde dat als speler, vier maal als coach. Overeenkomsten tussen de inmiddels 74-jarige Advocaat en de 69-jarige Van Marwijk zijn er genoeg. Beiden waren bondscoach van het Nederlands elftal, wonnen als clubtrainer de UEFA Cup (voorloper van de Europa League) en waren als coach actief in de Duitse Bundesliga en de Eredivisie. En Advocaat ging Van Marwijk in 2005 al voor als bondscoach van de VAE. Beiden zeiden ook al eerder dat hun carrière tot een einde was gekomen, totdat een Arabische voetbalbond zich met een financieel aanlokkelijk contract meldde. Weg pensioen (en standvastigheid) - het trainershart blijft kloppen.

Advocaat sprak de woorden ‘laatste klus’ inmiddels zo vaak uit, dat weinigen nog geloven dat hij ooit stopt als trainer. In mei dit jaar zette hij de deur opnieuw op een kier, toen hij na zijn afscheid bij Feyenoord zei geen clubteam meer te zullen leiden, maar een WK nog graag een keer als coach mee zou maken. Irak, dat zich in 1986 voor de eerste - en tot dusverre enige - keer plaatste voor een wereldkampioenschap voetbal, hapte toe en stelde hem eind juli aan.

Van Marwijk, eerder ook bondscoach van Saoedi-Arabië, werd in december 2019 na een kort dienstverband door de voetbalbond van VAE ontslagen, waarna zijn loopbaan voorbij leek. Maar een jaar later keerde de bond bij hem terug, en plots overleefden de VAE de tweede ronde van het Aziatische WK-kwalificatietoernooi. In een groep met verder Iran, Zuid-Korea, Libanon en Syrië volstaat voor Advocaat en Van Marwijk een plek bij de eerste twee voor kwalificatie voor het niet onomstreden WK voetbal 2022 in Qatar. De kans daarop - en de financiële bonus - is na het gelijkspel van dinsdag voor beiden even klein.