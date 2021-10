‘Verhoevens vrouwen schamen zich niet voor lust’

Puriteinse tijden? De jaren zeventig waren een kort moment van vrijheid, zegt Paul Verhoeven. Van Zandvoort tot de Côte d’Azur lagen vrouwen topless op het strand, daarna werden de teugels aangehaald. „Nu is het lichaam weer een verboden vrucht, maar over dertig, veertig jaar is alles weer anders. Zoiets gaat in golven. Als je Xenophon leest: die komt ergens in Perzië in een dorp waar de mensen copuleren op straat. Zo waren wij ook ooit.”

Paul Verhoeven (1938) oogt in juli in het Marriot van Cannes mild geamuseerd over de gemengde ontvangst van zijn nieuwste speelfilm Benedetta, het verhaal van een lesbische non in het 17de-eeuwse Pescia. Grosso modo valt de film goed binnen de Europese Unie en slecht bij het Angelsaksische smaldeel. Er zou sprake zijn van een ‘male gaze’, hoewel Verhoeven werkte met een cameravrouw, Jeanne Lapoirie. Ik wijs Verhoeven op de vele lesbische filmromances van de laatste jaren. Daarin komt het vaak na lang smeulen en smachten pas tot handtastelijkheden, waarbij de camera zedig wegdraait. „Dat is een beetje saai, nietwaar?”, vindt hij.

Britten en Amerikanen. „Er is iets met hun verhouding tot het lichaam”, peinst Verhoeven. „Men valt er ook over dat nonnen in Benedetta samen zitten te poepen, alsof dat heel ongewoon is. Ik verzeker je dat we in het leger samen in de latrine zaten te poepen, ook de officieren. In een 17de-eeuws klooster was dat de historische realiteit. Mensen poepten nog niet in aparte hokjes.”

Vlaamse primitief

Een gebrek aan gêne is juist wat Paul Verhoeven uniek maakt, stelt hoofdrolspeler Virginie Efira in Cannes. En waarom zij sinds haar vijftiende, toen ze Basic Instinct zag, zo’n fan is. „Bij hem schamen vrouwen zich niet voor hun lust en laten ze zich niet door mannen definiëren of domineren.” ‘Male gaze’? Efira: „De seksuele blik van de man en de vrouw op het lichaam verschilt volgens mij niet zo. Weet je wat erg is? Geremde regisseurs die niet over bedscènes kunnen praten en dat voor zich uitschuiven. Dan wordt alles heel verkrampt. Paul Verhoeven is als Brueghel en de Vlaamse primitieven. Hij is geïnteresseerd in de waarheid van het lichaam dat zweet, pist en bloedt. Want we zijn ons lichaam.”

Lees ook: ‘Paul Verhoeven werd in Cannes met zijn speelfilm ‘Benedetta’ nonsploitatie verweten. Wat is dat?’

In het Marriot komt een Aziatische journaliste toch nog even terug op die dildo gesneden uit een Mariabeeldje. Was dat grappig bedoeld? Zeker, zegt Verhoeven, dat kon de film daar goed gebruiken. Maar de Mariadildo was ook nodig voor de plot. Daarvoor moet je terug naar de bron, Judith Browns studie Immodest Acts, over de opkomst en ondergang van de lesbische non Benedetta Carlini. Verhoeven: „Professor Brown vond haar verhoorverslagen uit 1619 en 1623 bij toeval in een archiefdoos. Het enige verslag van lesbische liefde uit die tijd, zeer gedetailleerd. Hoe vaak deden ze het? Drie keer per week. Hoe vaak orale seks? Zo’n dertig maal. Wat mij trof, is dat de notulist zo geschokt was door deze bekentenis van Benedetta’s minnares Bartolomea dat zijn handschrift onvast werd. Hij streepte frases door, herformuleerde dingen. Hij kon zich seks tussen vrouwen gewoon niet voorstellen, vrouwen voelden zich toch alleen maar aangetrokken tot de superieure man? Het woord lesbisch stamt uit de 19de eeuw.”

Enter de dildo. Verhoeven: „In de 16de eeuw was er wel een wet tegen lesbische liefde, daar stond de brandstapel op. Dat vond zelfs de kerk wat hardvochtig, dus werd de straf milder - tenzij er een dildo in het spel was. Dan werd het blasfemie, een inbreuk op de natuurlijke orde.” Hij had een dramatische ontknoping rond een brandstapel nodig. „In het echt werd Benedetta levenslang in het klooster opgesloten, maar dan zou de film als een nachtkaars uitgaan.” En zonder dildo geen brandstapel.

Verhoeven-heldin

Ik bel Paul Verhoeven enkele maanden later. Hij is net terug van het filmfestival van New York, waar een plukje ultrakatholieken tegen de film betoogde. Dat ziet hij maar als gratis reclame. We komen terug op hoofdrolspeler Virginie Efira. Als Benedetta is zij geen typische Verhoeven-heldin, opper ik: nuchter, opportunistisch en berekenend. Eerder een ware gelovige wier vrome bluf nogal defensief is.

Lees ook de recensie van Benedetta: De drie-eenheid religie, macht en seksualiteit

Op het punt van haar motivatie liep het tot Verhoevens spijt indertijd ook spaak met zijn oude scenarist Gerard Soeteman, die zijn naam van de rol liet halen. „In Gerards ogen werkt Benedetta zich via haar visioenen omhoog in een mannenwereld, maar trekt ze alle macht naar zich toe zo snel ze abdis is. Als een populist, een soort Mussolini.” Zijn film bevat die laag ook wel, aldus Verhoeven, maar voor hem doet Benedetta het primair om de liefde. „Ze wil abdis worden zodat ze een aparte slaapkamer heeft om ongestoord met Bartolomea naar bed te gaan. In haar visioenen moedigt Jezus de relatie aan: ‘Trek je kleren uit, bij mij bestaat geen schaamte’. Gerard vond dat ‘gewriemel met genitaliën’, maar mij ging het echt om een lesbische relatie in de 17de eeuw.”

En nu? Paul Verhoeven vond het vreselijk om na het voltooien van Benedetta een heel jaar op de première te wachten. Hij raakte een beetje van zijn eigen film vervreemd. Nu werkt hij aan films over de historische Jezus en over de Franse verzetsheld Jean Moulin, maar een Amerikaanse thriller oogt het meest kansrijk. „Ik ga er maar vanuit dat ik als de Portugese regisseur De Oliveira word en na mijn honderdste nog steeds films regisseer.”