Van horrorspinnen tot zwemmende ijsberen: de mooiste natuurfoto’s van 2021

Een grizzlybeer poseert voor de overblijfselen van een hert in Montana, Verenigde Staten. Dit was de laatste foto van deze camera-opstelling van Zack Clothier: toen hij terugkeerde was de opstelling vernietigd. Het was het hem vast waard, deze foto is namelijk winnend in de categorie Dieren in hun leefomgeving.

Foto Zack Clothier / Wildlife Photographer of the Year