Storing bij Vodafone, gemeenten en ziekenhuizen onbereikbaar

Klanten van netwerkprovider Vodafone hebben sinds dinsdagochtend last van een landelijke storing bij het bedrijf. Dat meldt Vodafone op zijn website. Onder meer gemeenten, GGD’en, ziekenhuizen en de Dienst Uitvoerend Onderwijs (DUO) zeggen door de storing niet bereikbaar te zijn.

De provider schreef in een verklaring dat de „mobiele verbinding niet optimaal” was vanmorgen en dat klanten daardoor „problemen kunnen ervaren met bellen of het gebruik van mobiel internet”. Rond 11.00 uur zou de storing „gedeeltelijk verholpen” zijn. Wat er precies is hersteld, is niet duidelijk. Vodafone was dinsdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.

Op Twitter laten verschillende instanties weten door de storing onbereikbaar te zijn. Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk geeft op zijn website een alternatief nummer, het Radboudumc in Nijmegen raadt aan het bellen „te blijven proberen”. DUO vraagt mensenvia Twitter contact op te nemen, omdat de telefoonlijn platligt. Ook onder meer de rechtbank Midden-Nederland, de gemeenten Tiel, Oudewater en Kampen, de GGD in Noord- en Oost-Gelderland en het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend kunnen vanwege de storing niet gebeld worden.