‘Steeds weer ploppen dezelfde namen op’

Wie dacht dat in Limburg de crisis in het openbaar bestuur compleet was, heeft zich vergist. Het kan altijd nog erger.

Maandag bleek dat de directie van de provincie geprobeerd heeft een onwelgevallige conclusie uit een integriteitsrapport, dat vrijdag verscheen, te schrappen. Ook de titel van het rapport, Wegkijken als cultuur, moest verdwijnen. De onderzoekers weigerden dat.

De onderzoekers Wim Derksen en Ernst ten Heuvelhof zagen in het provinciehuis „onoplettendheid, slordigheid en naïviteit”. Aanleiding voor het rapport was het schandaal rond oud-gedeputeerde Herman Vrehen (CDA), die als directeur van landschapstichting IKL subsidies via allerlei wegen in eigen zak stak. Het complete college van Gedeputeerde Staten (GS) trad daarop af.

Ambtelijk verantwoordelijk voor die ‘wegkijkcultuur’ is de directie, onder leiding van algemeen directeur Guido Derks. Dat uitgerekend de directie de conclusie uit het rapport wilde, is ernstig, zeggen fracties in Provinciale Staten. Ze willen een debat. Op de achtergrond speelt de vraag of de directie, benoemd door het recent opgestapte college van GS, nog wel leiding kan geven aan de cultuurverandering.

Het integriteitsrapport bevat naast de conclusie van het wegkijken onder meer de conclusie dat „de suggestie dat de heer Vrehen door de provincie werd bevoordeeld vanwege de CDA-connectie” ongegrond is. Een paar keer doemt wel de „schijn van belangenverstrengeling” op, melden de onderzoekers.

Zo was het niet handig dat uitgerekend provincieambtenaar Fred Bongers IKL in zijn portefeuille had. Bongers is een actief CDA-politicus en bekende van zowel Herman Vrehen als CDA-gedeputeerde Hubert Mackus, die IKL onder zich had. En Mackus was eerder assistent van Herman Vrehen, toen die nog gedeputeerde was.

Ambtenaar geïntimideerd

Opmerkelijk is dat het rapport, bij close reading, wel informatie bevat die wijst op een CDA-connectie, vooral in de gespreksverslagen met ambtenaren die als bijlage bij het rapport zijn gevoegd.

„Het is hier erg politiek”, zegt een ambtenaar die een subsidiebedrag wilde terugvorderen van een stichting van Vrehen, maar zich te „geïntimideerd” voelde om dat te doen. Uit een medewerkerstevredenheidsonderzoek bleek een angstcultuur.

Een ambtenaar die bedenkingen had bij het benoemen van Vrehen tot voorzitter van een landschapspark stapte naar toenmalig gedeputeerde voor het CDA Patrick van der Broeck, „maar die wuifde zijn kritiek weg door te stellen dat ‘iedereen een tweede kans verdient’.” De ambtenaar constateert: „Steeds weer ploppen dezelfde namen op.”

Een ander: „Ik vind het CDA één van de fascinerende dingen van het werken bij de provincie. Het heeft me altijd geïntrigeerd hoe dat werkt. Het vanzelfsprekende van de macht van het CDA.”

Een ambtenaar over Vrehen: „Als oud-gedeputeerde had hij ingangen bij de provincie Limburg en wist hij welke wegen te bewandelen.” Een ander zegt dat hij en collega’s „al langer het vermoeden” hadden „dat er iets niet klopte”. Het verslag: „De geïnterviewde licht toe dat er wel vaker sprake was van vriendjespolitiek. De contracten, beschikkingen en subsidies zijn formeel in orde, echter in het voortraject worden zaken toegespeeld van bestuurders naar oud-bestuurders.”

Nieuwe beschuldiging

Een ambtenaar uit in zijn verslag een nieuwe beschuldiging tegen Patrick van der Broeck „die een opdracht heeft verstrekt aan een bekende (niet de heer Vrehen). Deze opdracht is volgens geïnterviewde zonder voortraject verleend en niet openbaar aanbesteed.” Patrick van der Broeck liet dinsdag als reactie weten aan NRC: „Ik heb kennis genomen van de stelling van een ambtenaar, acht jaar na dato. Deze is niet onderbouwd met bedragen, feiten of nadere duiding. Verder constateer ik dat de onderzoekers deze stelling niet met mij besproken hebben.”

En dan is er de opdracht die Van der Broeck, tegen ambtelijk advies in, gaf aan het (toen nog niet opgerichte) bedrijf BosWerkt van Vrehen. Volgens ambtenaren ging het om „een bestuurlijke opdracht” waar „geen andere uitkomsten voor mogelijk waren.” Een ander verklaart dat door „ambtenaren druk is gevoeld om de opdracht te verstrekken in afwijking van de aanbestedingsregels.” Ze zag dat Van der Broeck ook „op andere dossiers druk uitoefende.”

Niet in het rapport

Wat opvalt, is dat al in de media gepubliceerde informatie over de hulp die CDA-gedeputeerden aan Vrehen boden, niet in het rapport is opgenomen. Dat bleek onder meer uit het provinciale CDA-verkiezingsprogramma 2015-2019. De auteurs van dat programma, de gedeputeerden Ger Koopmans en Hubert Mackus, noemden daarin – hoogst ongebruikelijk – BosWerkt „noodzakelijk bij het behoud van het natuurschoon”.

Dat geldt ook voor de wederdienst van Vrehen aan de provinciale CDA-campagne van 2019 met lijsttrekker Ger Koopmans. CDA’ers plantten voor de stembusgang in elke Limburgse gemeente bomen. Vrehen leverde de bomen via IKL goedkoop, en liet IKL-medewerkers helpen.

Zaterdag kwam hier nog bij een bericht van De Limburger dat Koopmans voor zijn aantreden als gedeputeerde ‘in zaken’ was met Vrehen. Samen gingen ze gemeenten af om opdrachten binnen te halen voor BosWerkt. Het stond ook in de risicoanalyse bij Koopmans’ benoeming als gedeputeerde. Gouverneur Theo Bovens (CDA) kreeg die onder ogen. Maar het verhinderde niet dat Koopmans daarna meestemde bij besluiten waar bedrijven en stichtingen van Vrehen bij betrokken waren.

Dit staat niet in het rapport, omdat het onbekend was bij de onderzoekers, zegt Wim Derksen. „Als mensen onwaarheden spreken, sta je als onderzoeker zonder verdere bevoegdheden machteloos. Uit de documenten en gesprekken konden we niets anders concluderen.”

Volgens hem is het ook niet vreemd dat eerdere publicaties over CDA-connecties buiten het provinciehuis niet zijn meegenomen. „Dat was niet onze opdracht. We keken naar het gedrag van provinciale functionarissen in alle financiële relaties tussen de provincie en stichtingen en bv’s waar de heer Vrehen bij betrokken was.”

Grootste probleem in het provinciehuis is volgens Derksen de cultuur van het wegkijken. Waar die vandaan komt? Derksen: „De angstcultuur onder ambtenaren werd genoemd. Als ik de provincie was zou ik dat gaan uitzoeken.”

