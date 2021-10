Somalië wint zeedispuut, maar kan zijn claim niet afdwingen

Vooral olie en gas voeden het geschil tussen de twee landen - vermoedelijk bergt het betwiste gebied voor de kust van Oost-Afrika grote hoeveelheden olie en gas. Zowel Kenia als Somalië hebben zelfs al concessies aan oliemaatschappijen aangeboden. Daarnaast doen jaarlijks grote scholen tonijn het gebied aan.

Somalië had de zaak bij het ICJ in 2014 aangespannen nadat het Kenia er twee jaar eerder van beticht had illegaal concessies in het gebied te hebben gegund aan twee oliemaatschappijen.

Kenia baseerde zijn aanspraak op het gebied op een verdrag uit 1927 tussen de Britten en de Italianen, de toenmalige koloniale heersers in Kenia en Somalië. Ook wees het erop dat zijn aanwezigheid in juist dit zeegebied noodzakelijk is om zeepiraten en radicale strijders van de terreurgroep Al Shabaab te bestrijden.

Somalië stelde dat de maritieme grens een verlenging moet zijn van de landgrens die zuidoostelijk de oceaan in loopt. Kenia geeft juist de voorkeur aan een lijn die vanaf de landsgrens met Somalië parallel aan de breedtegraden loopt. De twee interpretaties van de maritieme grens creëren een driehoekig gebied van ongeveer 100.000 vierkante kilometer, waarover de landen ruzie maken.

Ruzies over door koloniale machten getrokken landgrenzen hebben sinds de onafhankelijkheid van Afrika’s staten in de jaren zestig al verscheidene malen tot oorlogen geleid, maar over de grenzen in zee wordt pas deze eeuw gebakkeleid. Langs de Oost-Afrikaanse kust bij Tanzania en Mozambique worden enorme gasvelden ontwikkeld.

‘Vooringenomenheid’

Kenia weigerde sinds maart al om mee te doen aan de rechtsgang bij het ICJ, en eind vorige week maakte Macharia Kamau, directeur-generaal op het Ministerie van Buitenlandse zaken, bekend dat Kenia zich niet langer aan het Hof gebonden acht. Ook deze uitspraak erkent het niet. Bij de bekendmaking van het vonnis in Den Haag bleven de stoelen van de Keniaanse delegatie leeg.

Kamau noemde het vonnis vooraf „het toppunt van een gebrekkige rechtsgang waar Kenia bedenkingen bij heeft gehad en zich uit heeft teruggetrokken, niet alleen vanwege de duidelijke en inherente vooringenomenheid, maar ook vanwege de ongeschiktheid van de ICJ om het geschil op te lossen.”

Kenia suggereert ongepaste invloed van Somalië op de rechtbank; het heeft in het bijzonder bezwaar tegen de aanwezigheid van de Somalische rechter Abdulqawi Ahmed Yusuf bij de ICJ. Kamau waarschuwde voor ernstige gevolgen voor de veiligheidssituatie in de regio en riep de bevolking op om kalm te blijven.

Constante burgeroorlog

Kenia en Somalië leven al sinds de onafhankelijkheid in onmin met elkaar en voerden in de jaren zestig een grensoorlog. De spanningen tussen beide landen liepen de afgelopen weken hoog op door het dispuut over de zeegrens; het Keniaanse parlement riep de regering zelfs op het leger naar „ons grondgebied” te sturen. Maar zolang het zwakke Somalië het stiefkindje van de Hoorn van Afrika blijft, lijkt een grootschalig gewapend conflict onwaarschijnlijk.

Somalië staat wegens zijn constante burgeroorlog in feite onder curatele van zijn buurlanden, die ieder in een deel van het land hun veiligheidszones hebben opgezet.

Ook Kenia heeft er een bufferzone opgezet, parallel aan het betwiste gebied in zee. Het Somalische leger is van alle strijdmachten uit buurlanden het zwakste. Het heeft bijvoorbeeld geen marine om in het betwiste gebied te patrouilleren.