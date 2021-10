Remkes: geen pogingen tot manipuleren onderzoeksrapport

De ambtelijke top van de provincie Limburg heeft het rapport over de banden van de provincie met oud-gedeputeerde Herman Vrehen (CDA) niet proberen te manipuleren. Dat schrijft waarnemend commissaris van de koning Johan Remkes (VVD) in een reactie op een publicatie van NRC. Volgens hem is slechts gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot wederhoor en is „het daarbij nadrukkelijk aan de onderzoekers gelaten om daar al dan niet iets mee te doen”.

Wim Derksen en Ernst ten Heuvelhof, beiden emeritus hoogleraar, verrichtten in opdracht van Remkes onafhankelijk onderzoek. Dat werd vrijdag openbaar. Onthullingen over de landschapsstichting IKL en haar directeur Herman Vrehen leidden dit voorjaar tot het aftreden van alle gedeputeerden en de commissaris van de koning.

Voor publicatie van het rapport van Derksen en Ten Heuvelhof vroeg de hoogste ambtenaar van de provincie, Guido Derks, hen namens de hele directie om de conclusie, dat er bestuurlijk en ambtelijk een cultuur van wegkijken zou bestaan, te schrappen. Ook de titel van het rapport Wegkijken als cultuur moest weg.

Getergd

Derksen toonde zich maandag tegen NRC getergd over die verzoeken van de provincie: „Het raakt mijn integriteit dat men blijkbaar dacht dat ik bereid was om aan zoiets mee te werken.” In een mail aan ambtenaar Derks schreef onderzoeker Derksen: „Wanneer zou uitlekken dat wij onze titel onder drang van de opdrachtgever hebben veranderd, en wellicht een van de belangrijkste conclusies, dan heeft niet alleen de provincie Limburg een groot probleem, maar staan ook de onderzoekers die daaraan hebben bijgedragen pijnlijk te kijk.”

Uit door Remkes overgelegde e-mails blijkt nu dat Derksen en zijn mede-onderzoeker de titel ongewijzigd lieten maar de conclusie over wegkijkcultuur wel degelijk iets aanpasten: het rapport zegt nu niet langer dat het van toepassing was op de hele organisatie, maar op de gang van zaken bij dossiers rond Vrehen en IKL.

Vanuit Provinciale Staten wordt inmiddels aangedrongen op een bijeenkomst waarbij alle betrokkenen gehoord kunnen worden. „Wat ons betreft gebeurt dat openbaar”, zegt Ruby Driessen, fractievoorzitter van Forum voor Democratie.