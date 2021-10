Poolse rechters overschrijden grens, in EU én in Polen

Met de uitspraak van het Poolse Constitutionele Hof dat een aantal Europese grondbeginselen in strijd is met de Poolse grondwet dreigt Polen een grens te overschrijden. De rechters zeiden in wezen dat Europees recht ondergeschikt is aan Pools recht. Maar de Europese Unie is juist gebaseerd op het uitgangspunt dat Europees recht boven nationaal recht gaat. Als dat principe wordt losgelaten, houdt de EU in zijn huidige vorm op te bestaan.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

Iedereen die lid is van een club weet dat je je uiteindelijk te houden hebt aan de regels van die club. Je kunt de reglementen proberen te amenderen, maar in laatste instantie zullen met de lusten van lidmaatschap ook plichten komen.

Moet Polen dan maar vertrekken uit de Unie? Een Polexit is eigenlijk alleen denkbaar als Polen daartoe zelf beslist. Dat kan. Maar daar ziet het niet naar uit. Zowel de regerende conservatieve PiS als de oppositie wil hoe dan ook lid blijven.

De uitspraak van de Poolse rechters is zo bezien lastiger voor de EU dan Brexit. Het VK kon niet leven met Europese inmenging in nationale aangelegenheden en verbond daaraan de ultieme conclusie: vertrek. Polen zaagt aan de bevoegdheden van de EU, maar wil wél blijven. De EU kan dat niet zo maar accepteren.

Het Poolse Hof is bovendien geen onafhankelijke juridische instantie van onbesproken gedrag, vergelijkbaar met het Duitse Constitutionele Hof in Karlsruhe dat ook regelmatig vragen stelt bij Europese regels. Het Poolse Hof bestaat uit door PiS benoemde rechters en de uitspraak past in een jarenlange strijd tussen Warschau en Brussel over de onafhankelijkheid van Poolse rechters. De regering heeft die onafhankelijkheid systematisch ondergraven.

De EU is niet alleen een verbond gebouwd op wetgeving, maar bovenal een verbond gebouwd rond democratie en rechtsstaat. Ook daar mag niet mee gemarchandeerd worden. De Poolse regering valt niet alleen de EU aan, maar op de eerste plaats Poolse instellingen en de Poolse grondwet.

Het is aan de Europese Commissie om een krachtig protest te laten horen. Als woorden niet overtuigen – en de discussies van de afgelopen tijd zijn niet bemoedigend – moeten pijnlijke maatregelen volgen. Het is nu ondenkbaar dat Polen binnenkort 36 miljard euro ontvangt uit het grote Corona-herstelfonds. Het Europese Hof van Justitie buigt zich deze week over een klacht van Polen en Hongarije tegen een rechtsstaattoets waarmee de EU landen kan straffen die de rechtsstaat niet waarborgen. Het is niet uit te leggen dat Polen de regels aan zijn laars lapt en wél incasseert.

Tegelijk moet de Unie er alles aan doen om Polen als lid te behouden. Een Polexit zou de Unie verder verzwakken op een moment dat grote grensoverschrijdende vraagstukken – energie, klimaat, veiligheid – juist schreeuwen om een sterke EU.

De PiS vertegenwoordigt slechts een deel van het electoraat. Als het gaat om maatregelen voor de korte termijn moet de EU zich uiteraard richten tot de democratisch gekozen regering in Polen van dit moment. Maar als het gaat om vragen over samenwerking en lidmaatschap op langere termijn mag niet uit het oog worden verloren dat een groot deel van de Poolse bevolking bij de EU wil behoren en zich aan haar regels wil conformeren. De Commissie mag ook die Polen niet uit het oog verliezen. Evenzeer geldt voor die Polen dat nú het moment gekomen is om zich sterk te maken voor een Europees Polen.