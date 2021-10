Pon grootste in fietsen na overname

Meindert Pon, die in het jaar 1900 in zijn winkeltje in Amersfoort begon met de import van Opel-fietsen, had eens moeten weten dat zijn nazaten onder dezelfde bedrijfsnaam ’s werelds grootste fietsenfabrikant zouden worden. Meer dan honderdtwintig jaar later is dat toch echt werkelijkheid. Maandag maakte het Nederlandse Pon Holdings bekend dat het Dorel Sports overneemt, waar onder meer fietsmerk Cannondale onder valt. Door samen verder te gaan is de combinatie Pon.Bikes/Dorel Sports (respectievelijk 1.920 en ruim 1.600 werknemers) in één klap groter dan het Taiwanese Giant, met een gezamenlijke omzet van bijna 2,5 miljard euro. Met de overname is ruim 700 miljoen euro gemoeid.

Hoewel Pon vooral bekend is als de grootste importeur van Volkswagen-auto’s in Nederland, heeft het zich de afgelopen jaren vol op fietsen gestort. Het groeipotentieel van de fietsenmarkt werd duidelijk toen rond 2010 steeds meer e-bikes op de fietspaden verschenen.

Voor Pon begon de grote acquisitietournee in 2011, met de aankoop van Koninklijke Gazelle en Derby Cycle (onder meer bekend van fietsenmerk Kalkhoff). Gazelle werd in de jaren die volgden marktleider in Nederland in elektrische fietsen. In 2017 deed Pon een vergeefse poging om concurrent en Batavus-eigenaar Accell in te lijven – waarmee de werelddominantie vermoedelijk al een stuk eerder zou zijn bereikt. Vier jaar later is dat met de overname van het Amerikaanse Dorel Sports dan toch gebeurd. Volgens analist Martijn Den Drijver van ABN Amro–ODDO BHF kwam de overname voor Pon op een gunstig moment. „Dorel had balansproblemen en een hoge schuldenlast. Daardoor kon Pon het tegen een gunstige overnameprijs binnenhalen.”

In het portfolio van Dorel valt onder meer Mongoose, een bekend BMX-fietsenmerk. Het vlaggenschip van Dorel is Cannondale, dat de meer sportieve fietsen maakt. Volgens analist Den Drijver ligt daar het grote voordeel voor Pon. „Pon had nog geen sportieve fietsen in het portfolio, maar met Cannondale heeft het nu ook mountainbikes en een volumemerk in het wielersegment te pakken.”

Iedereen op de e-bike

Waar de e-bike eens te boek stond als toerfiets voor actieve ouderen, is dat anno 2021 anders. De tweewielermarkt is booming, met name door de toenemende vraag naar elektrische fietsen voor 55-minners. De e-bike is een oplossing gebleken voor verkeersopstoppingen in steden, uitstootvrij forenzen – en relatief goed voor de gezondheid. Tijdens het coronajaar 2020, waarin reizen met het openbaar vervoer werd afgeraden, steeg de verkoop van elektrische fietsen in Nederland met 30 procent tot 547.000 stuks, zo blijkt uit cijfers van brancheorganisatie Bovag.

Voor Pon blijft Europa met afstand de belangrijkste afzetmarkt. Volgens de Europese brancheorganisatie Conebi werden vorig jaar 22,5 miljoen fietsen verkocht in Europa, 20 procent elektrisch. Den Drijver: „De Amerikaanse markt loopt nog mijlen achter op de Europese. Dat komt door de manier waarop Amerikaanse steden zijn opgezet, zonder fietspaden. Het marktaandeel elektrische fietsen is daar ook nog een stuk lager, maar het groeit wel explosief.”