Opnieuw honderden geëvacueerd vanwege lavastromen op La Palma

De aanhoudende stroom lava uit de vulkaan Cumbra Vieja op het Canarische eiland La Palma heeft er opnieuw toe geleid dat honderden bewoners zijn geëvacueerd. Voor zo’n achthonderd inwoners uit het dorp Los Llanos de Aridane, in het westen van het eiland, is dinsdag een evacuatiebevel uitgevaardigd. De circa drieduizend bewoners van het eiland die maandag uit voorzorg werd opgedragen binnen te blijven, mochten dinsdag weer naar buiten, melden internationale persbureaus.

Bekijk ook deze fotoserie: Een lavastroom trekt over het Canarische eiland La Palma

Bewoners kregen van de autoriteiten tot het begin van de avond de tijd hun waardevolle spullen op te halen. Aanleiding voor de evacuatie is een nieuwe stroom lava vanuit de vulkaan die in de richting van de zee trekt. De drieduizend andere bewoners moesten verplicht thuis blijven omdat de lava een cementfabriek had geraakt. Daarbij kwamen mogelijk giftige gassen vrij. De fabriek is inmiddels volledig onder lava bedolven.

Inmiddels zijn sinds de eerste uitbarsting van de Cumbra Vieja 23 dagen geleden zo’n 6.700 mensen (8 procent van de totale bevolking) uit voorzorg geëvacueerd. Meer dan 1.100 gebouwen zijn verwoest, wat betekent dat veel inwoners hun huizen zijn kwijtgeraakt. Ook veel bananen- en avocadoplantages zijn onder de lava bedolven geraakt.