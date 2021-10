OM eist tot zeven jaar cel voor topmannen Satudarah

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat drie leden van de landelijke top van motorclub Satudarah voor zeven jaar de cel in gaan. Een ander lid moet zes jaar gevangenisstraf krijgen. Dat heeft het OM dinsdag geëist bij de strafzaak die in Zwolle tegen vier van de vijf topmannen van de inmiddels verboden motorclub loopt.

Michel B. (56), Angelo M. (44) en Paul M. (52) zouden allemaal zeven jaar de cel in moeten, Redouan I. (44) zes jaar. Het OM beschuldigt het viertal onder meer van leiding geven aan een criminele organisatie, geweld, witwassen en drugshandel. Het OM vindt dat het viertal „bepalend geweest is in het creëren en in standhouden van een cultuur van wetteloosheid, geweld en intimidatie”. Forse straffen zijn daarom op zijn plaats, vindt het OM: „We hebben niet te maken met zomaar een criminele organisatie. De situatie is vele malen ernstiger. Het is nu tijd krachtig duidelijk te maken dat de grenzen ver zijn overschreden door de door deze verdachten begane feiten zwaar te bestraffen.” Paul M. kreeg in 2016 vier jaar cel voor wapenleveringen aan een Satudarah-afdeling in Duitsland.

Satudarah is sinds 2018 als organisatie verboden in Nederland. Een vijfde bestuurslid, Xanterra M. (47), moet eind november voor de rechter verschijnen. Alle verdachten ontkennen dat de motorclub zich georganiseerd bezig hield met criminele zaken. Wanneer een vonnis in de zaak wordt verwacht is niet duidelijk.