OM eist 13 jaar celstraf tegen Amsterdamse drillrappers voor dodelijke steekpartij

Tegen twee 21-jarige Amsterdamse drillrappers die vorig jaar op de pier in Scheveningen een 19-jarige Rotterdammer zouden hebben doodgestoken, heeft het Openbaar Ministerie maandag dertien jaar celstraf geëist. Volgens justitie hebben ze zich schuldig gemaakt aan doodslag, waarbij zij „doelbewust” een situatie opzochten „waarin een ruzie geregeld zou worden”.

De vermeende daders behoren tot een zogeheten drillrapformatie; een vriendengroep die van geweld doorspekte hiphop maakt. De Amsterdamse formatie vocht op de pier een ruzie uit met een rivaliserende Rotterdamse drillrapgroep. Het Rotterdamse slachtoffer, dat ‘s avonds overleed aan zijn steekwonden, maakte volgens justitie echter geen deel uit van die groep. Volgens Omroep West trok hij die dag wel op met ’24’, zoals de Rotterdamse formatie zich noemt.

De twee verdachten, die zouden behoren tot de Amsterdamse formatie ’73 De Pijp’, ontkennen betrokken te zijn bij de steekpartij. Zij zeggen volgens het OM alleen naar de pier te zijn gekomen om te „chillen”. De bij de strafzaak betrokken officier van justitie weerspreekt dit. „Er was een ruzie tussen de leiders van de drillrapgroepen en beide verdachten wisten dat”, aldus de officier. „De een kwam naar Den Haag met vier grote messen. De ander met een klein mes en handschoenen. Op het moment dat de Rotterdammers de pier oplopen, trekt hij die handschoen aan. De ander pakt dan een van zijn messen.”

Op camerabeelden is volgens justitie te zien hoe de Amsterdammers vervolgens „bewegingen” in de richting van het slachtoffer maken en later „iets in een vuilnisbak” gooien. Daarin werden onder meer twee messen met het bloed van het slachtoffer aangetroffen. Op een van de messen zat ook het dna van een van de verdachten, aldus het OM. De rechter doet begin november uitspraak. Eerder werd een 20-jarig lid van de Rotterdamse groep al veroordeeld tot vijf jaar cel voor zijn rol bij de ruzie. Hij had een vuurwapen bij zich.

Lees ook: ‘De oorlog is begonnen’ klinkt het onder drillrap-fans, na fatale steekpartij in Scheveningen