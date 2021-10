Nodig zijn

Na werkelijk elk bankafschrift van de afgelopen tien jaar te hebben overhandigd, na het tonen van jaarrekeningen, na het mailen van bewijsstukken van de Belastingdienst, na het opgeven van spaargeld, studieschulden en een verklaring van goed gedrag, was het eindelijk gelukt. Ik had een huis. Weliswaar een huurwoning, maar het was genoeg, ik heb de koopdroom allang opgegeven.

„Wat willen ze veel weten”, mompelde oudoom Karel toen ik het allerlaatste papierpakket naar de makelaar stuurde. „In mijn tijd kreeg je met een minimumloontje nog een hypotheek.”

Maar ja, het is niet meer zijn tijd. En dankzij het feit dat er vroeger zonder enige kredietwaardigheidscheck leningen werden verstrekt (Hoi Lehman Brothers), moet je tegenwoordig je linkernier afstaan en beloven je eerste twee kinderen te vernoemen naar je huisbaas om een huurwoning te bemachtigen. Fausts contract kende minder clausules dan de doorsnee huurovereenkomst anno 2021.

Toen ik mijn ouders vertelde dat ik had getekend, waren ze blij, maar ook sip. Ze hebben me altijd helpen verhuizen. Mijn pa sjouwde op zijn 76e nog met boekendozen en trok kabels door, terwijl mijn moeder druk in de weer was met boormachines en rioolveren. Maar nu mijn vader ziek is en mijn moeder kwiek maar wel 69, besloot ik hen erbuiten te houden. En dus schakelde ik voor de overtocht vrienden in en huurde ik een lift plus busje.

‘Ah”, zei mijn moeder zacht toen ik haar dit allemaal vertelde. „Wij hoeven dus niet te komen.” „Nee!”, zei ik opgewekt. „Jullie kunnen lekker thuisblijven!” „Heb je ons helemaal niet nodig?”, vroeg ze. Ik verzekerde haar van niet.

Toen ik dit ’s avonds aan de zus vertelde, rolde ze met haar ogen.

„Hoe kon je nou zo lomp zijn. Geen enkele ouder wil horen dat ze niets meer voor je kunnen doen! Ouders willen nuttig zijn!”

„Ik dacht dat het einddoel van het ouderschap was dat je kinderen juist zelfstandig konden functioneren?”

„Nee man, ben je gek!”, zei de zus. „Je wil helemaal niet dat ze het zonder jou redden!”

„Goed om te weten”, mompelde haar jongste.

Dus ik mijn moeder bellen, of ze me alsnog kon helpen. Halverwege het verzoek schreeuwde ze al dat het geen probleem was en zo stond ze de volgende dag ramen te lappen, plinten vast te lijmen en de afvoer te ontstoppen. Gordijnfournituren werden in IKEA-velours gestoken, ze racete met een zwabber door de kamers, bacterie noch schimmel noch spinnenweb overleefde haar bezoek.

„Als je mij toch niet had”, zei ze stralend, terwijl ze het zoveelste ecosysteem van die dag om zeep hielp. Dolblij dat ze moeder was, dolblij dat ze een kind had dat toch niet zonder haar kon.

