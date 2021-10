Netflix gaf gewelddadige hitserie ‘Squid Game’ te lage leeftijdskwalificatie

Toen de Zuid-Koreaanse serie Squid Game op Netflix verscheen kregen in elk geval de Nederlandse kijkers aanvankelijk de leeftijdsclassificatie ‘12 jaar en ouder’ te zien.

Dat bevestigt Tiffany van Stormbroek, directeur van het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM), aan NRC. „Terwijl ’16 jaar en ouder’ hier duidelijk de juiste codering is.”

In de serie nemen volwassenen het tegen elkaar op tijdens het spelen van kinderspelletjes. Verliezers worden direct vermoord. Op sociale media klonken de afgelopen weken al geluiden van verontruste ouders, die zich afvroegen of de gewelddadige serie wel voor tieners en jonge kinderen geschikt was. In België waarschuwde een basisschool dat kinderen de spelletjes naspeelden, en dat de verliezers daarbij klappen kregen. In online game-omgeving Roblox kunnen kinderen digitaal de spelletjes spelen, en ook op Nederlandse schoolpleinen worden ze soms nagespeeld. Organisatie Ouders & Onderwijs, dat ouders met schoolgaande kinderen adviseert, zegt nog geen signalen te hebben ontvangen dat daarbij geweld wordt gebruikt.

Hoe lang blijft onduidelijk

Het NICAM is onder meer verantwoordelijk voor de Kijkwijzer, een website waarop te zien is voor welke leeftijdscategorie een serie of film mogelijk schadelijk is. Netflix geeft in een reactie aan de classificatiemethode van Kijkwijzer te hebben gevolgd en dit later te hebben gecorrigeerd.

Volgens Van Stormbroek zijn aanbieders als Netflix echter zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen van de juiste codering. „Wij trainen codeurs hierin en zorgen elk jaar voor een nieuwe certificering, waarbij we de codeurs een test doen en wij hen op de hoogte brengen van ontwikkelingen op het gebied van kind en media.” Meestal gaat dat goed, zegt ze. „We krijgen jaarlijks ongeveer vierhonderd klachten, waarvan er met zo’n 10 procent echt iets misgegaan is.”

Van Stormbroek kon niet zeggen hoe lang de verkeerde leeftijdsclassificatie online gestaan heeft. Ook Netflix wil zich daar niet over uitlaten.