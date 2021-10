Meesterlijk cynische serie Succession (●●●●●) zit vol naarlingen van wie je toch gaat houden

Succession seizoen 3

Van: Jesse Armstrong.

Met: Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin.

Gezien: afl. 1 t/m 7 (van 9). Vanaf 18 oktober, Ziggo Movies & Series (HBO). ●●●●●

Naarlingen zijn het. Mediamagnaat Logan Roy en zijn verknipte kinderen hebben meer geld en meer macht dan goed voor ze is. En toch willen ze meer. Om hun doelen te bereiken maakt het ze niet uit wie ze vernietigen. Ook familie en vrienden worden genadeloos aan de kant gezet, vaak met een vileine grap als uitsmijter na een daad van verraad.

Op papier lijkt Succession niet meteen een serie waar je van kunt houden. Wie wil er nou kijken naar verschrikkelijke mensen in de top van de Amerikaanse mediawereld die elkaar het leven zuur maken? Maar wie eenmaal begonnen is aan de geraffineerde mix van zwarte komedie van de Britse showrunner Jesse Armstrong, kan niet meer wegkijken. Van de sprankelende dialogen en de dramatische plotontwikkelingen tot het waanzinnige acteerwerk en de bombastische muziek – alles klopt. Het fenomenale derde seizoen legt de lat zelfs nog een stukje hoger.

Het basisgegeven van Succession zit in de titel: opvolging. Patriarch Logan Roy (Brian Cox) kampt met ouderdomskwalen en moet binnen niet afzienbare tijd iemand vinden die zijn mediabedrijf Waystar Royco gaat leiden. Dat moet volgens hem een van zijn kinderen worden, maar eigenlijk zijn die niet geschikt. Zoons Kendall, Connor en Roman en dochter Shiv worden al hun hele leven tegen elkaar uitgespeeld en hopen in het begin allemaal dat ze de favoriet van papa zijn.

Gaandeweg ontstaan er verschillende kampen (en kampen binnen kampen) die een constante stoelendans binnen het bedrijf in gang zetten. Logan eist totale loyaliteit van iedereen en heeft vaak geen geduld. Weinig mensen kunnen zo overtuigend zeggen dat je moet oprotten als Cox, die de rol van zijn leven gevonden heeft.

Kroonjuweel van HBO

Waystar heeft kranten, pretparken, een filmstudio en een rechts-conservatieve nieuwszender in de stijl van Fox News. Armstrong liet zich tijdens het ontwikkelen inspireren door het verhaal van de Australische mediamagnaat Rupert Murdoch en zijn kinderen.

De serie groeide in twee seizoenen uit tot het kroonjuweel van HBO, de kwaliteitszender die eerder verantwoordelijk was voor titels als The Sopranos, The Wire en Game of Thrones. Door de coronacrisis verschijnt het derde seizoen later dan gepland: fans moesten twee jaar wachten. De status van de serie is in die tijd alleen maar gegroeid. Presentator Stephen Colbert had onlangs bijna alle hoofdrolspelers tegelijkertijd te gast in zijn populaire talkshow, iets wat meestal alleen gedaan wordt ter promotie van de grootste blockbusterfilms.

Crisisoverleg bij het team van Logan Roy. HBO

De hele cast levert sterk werk af, de steunpilaren van Succession zijn Cox als woeste leider Logan en Jeremy Strong als natuurlijke troonopvolger Kendall. Lange tijd probeerde de verslavingsgevoelige Kendall bevestiging van zijn vader te krijgen. Aan het einde het tweede seizoen brak hij echter definitief met zijn vader. Tijdens een persconferentie vertelde Kendall dat Logan op de hoogte was van seksueel misbruik binnen een van de bedrijfsonderdelen van Waystar. Logan ziet deze actie als ultiem verraad en wil zijn zoon in het nieuwe seizoen vernietigen. „We gaan full fucking beast” schreeuwt hij in de eerste aflevering tegen zijn team.

Kendall denkt ondertussen dat hij zijn vader definitief van de troon kan stoten. Hij ziet zichzelf als een held die het bedrijf door het #metoo-tijdperk kan loodsen. „Fuck het patriarchaat!”, roept hij op een gegeven moment tegen de pers.

De actie van Kendall leidt tot verwarring binnen de familie. De grote vraag: stappen de andere kinderen over naar het kamp van Kendell of blijven ze hun vader trouw? Allemaal hebben ze een ingewikkelde band met hem. „Ik hou van hem, ik haat hem, ik laat dit over aan mijn therapeut”, zegt de altijd geniepige Roman op een gegeven moment.

In de nieuwe afleveringen is de serie grappiger en energieker dan ooit. Het speelveld wordt groter, want niet alleen binnen het bedrijf staat er veel op het spel. De makers laten zien hoeveel invloed mannen als Logan Roy (en dus eigenlijk Rupert Murdoch) hebben op de Amerikaanse politiek. Er moet een nieuwe presidentskandidaat gevonden worden, eentje die zonder de steun van Logan geen kans van slagen heeft. Democratie is overschat, hoor je de personages denken.

Inkijkje in gesloten wereld

Om helemaal in de hoofden van de superrijken te duiken schakelden de makers zogenoemde ‘rijkdomsconsultants’ in. Die legden bijvoorbeeld uit dat dit soort mensen eigenlijk geen jassen dragen. Schrijver en producent Georgia Pritchett vertelde daarover in The Guardian. „Ze gaan van hun auto’s en hun privéjets rechtstreeks gebouwen in. Hun schoenen lopen niet op de grond.” Dit inkijkje in een gesloten wereld is een ander aspect dat de serie zo aantrekkelijk maakt.

Toch was er eerst ook wel enige twijfel bij Pritchett aan het begin. „Een deel van mij dacht: waarom wil ik schrijven over kwaadaardige witte mannen die de samenleving vergiftigen? Maar het was een mooie uitdaging om de menselijkheid in deze personages te vinden.”

Ondanks alle rottigheid begin je inderdaad mee te leven met de personages, die voor een deel gevangen zitten in een harteloze wereld. Zeker Kendall is een tragisch figuur met veel lagen. Aan de ene kant is het een arrogante kwal die zichzelf constant overschat, aan de andere kant zie je een gebroken jochie dat niet is opgewassen tegen de boze buitenwereld. Dat je sympathie voor hem voelt komt ook door acteur Jeremy Strong, die de pijn invoelbaar maakt. Strong staat bekend als iemand zichzelf helemaal overgeeft aan zijn rollen. Hij lijdt onder het spelen van Kendall en het lukt hem zelfs niet meer om het personage los te laten, zei hij in een interview in The Guardian. „De helft van het jaar ben ik Kendall. Als je lang genoeg leeft met een rol, dan zit het in je.”

Voor de gemoedstoestand van de acteur hoop je dat Kendall Roy ooit rust zal vinden. In de wereld van Succession is die kans echter niet groot.