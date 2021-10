Kirchners zelfmoord was mogelijk toch een moord

Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938) is mogelijk vermoord. Dat concludeert een wapendeskundige na bestudering van het pistool waarmee de befaamde, op dat moment ernstige depressieve Duitse kunstschilder zich op 16 juni 1938 in het Zwitserse Davos van het leven zou hebben beroofd. Dat deed hij volgens een medisch rapport door zich met een pistool tweemaal in zijn borst te schieten.

Het betreffende wapen, een FN Browning Nr. 96151, was tot 3 oktober te zien op een tentoonstelling in het Germanisches Nationalmuseum in Neurenberg. Het is een pistool van Belgische makelij met een veiligheidsvoorziening waardoor het alleen met een stevig samengeknepen hand kan worden afgevuurd. Op die manier zichzelf tweemaal in de borst schieten, is bijzonder lastig, zegt de Duitse wapendeskundige Andreas Hartl in The Art Newspaper.

Ernst Ludwig Kirchner, Sitzende Frau mit Holzplastik, 1912 (olieverf op doek, 78 × 78 cm.) Nu te zien op de tentoonstelling over Kirchner en Nolde in het Stedelijk Museum Amsterdam. Foto Virginia Museum of Fine Arts, Richmond

Gezien de terugslag van het wapen na het eerste schot en het letsel dat de kogel zou hebben veroorzaakt, noemt Hartl het twijfelachtig dat Kirchner het wapen een tweede keer heeft kunnen afvuren. Bovendien zou bij een schot van zo’n korte afstand door het vrijkomen van gas de huid en kleding zijn verbrand. Maar het medische rapport – dat meer tegenstrijdigheden bevat – beschreef slechts twee kleine kogelgaatjes tussen Kirchners ribben. Volgens Hart moet dat wel betekenen dat iemand de kunstenaar van een afstand heeft neergeschoten.

Kirchner, een van de oprichters van de expressionistische groep Die Brücke (1905-1913), was in 1938 ziek en uitgemergeld door een jarenlange verslaving aan drugs en alcohol. De opkomst van de nazi’s in zijn thuisland droeg vermoedelijk bij aan zijn depressie en slaapstoornissen. Op de tentoonstelling van Ontaarde Kunst in 1937, waarmee de nazi’s moderne kunstenaars probeerden belachelijk te maken en te belasteren, waren 32 van zijn schilderijen te zien.