Kabinet heeft geen bezwaar tegen ‘homohuwelijk’ troonopvolger

Mocht kroonprinses Amalia met een vrouw willen trouwen, dan zal dat geen belemmering meer zijn voor haar troonopvolging. Dat antwoordde demissionair premier Mark Rutte dinsdag op Kamervragen.

Die vragen waren gerezen naar aanleiding van het boek van staatsrechtdeskundige Peter Rehwinkel dat afgelopen maand verscheen. Hij stelde in Amalia dat in 2000, bij de parlementaire behandeling van de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht, de regering op vragen uit de Eerste Kamer had geantwoord dat „daarmee de essentie van het erfelijke koningschap op het spel [wordt] gezet, aangezien op voorhand vaststaat dat uit een dergelijk huwelijk geen kinderen geboren kunnen worden”.

Oftewel: een kroonprins(es) zou de troon moeten opgeven als diegene wil trouwen met een partner van hetzelfde geslacht.

De premier schrijft nu dat de regering „geen beletsel [ziet] voor een toestemmingswet voor een huwelijk van een erfopvolger met een persoon van hetzelfde geslacht”. Troonopvolgers moeten, willen zij hun recht op de troon niet verliezen, toestemming hebben voor een huwelijk van de Staten-Generaal.

‘Wettige nakomeling’

Op de vraag van de PvdA of kinderen die geadopteerd zijn, via een spermadonor zijn verwekt of uit een draagmoeder zijn geboren ook in aanmerking komen voor de troon, geeft Rutte geen antwoord. In de grondwet staat dat het staatshoofd moet worden opgevolgd door „ een wettige nakomeling”.

Rutte schrijft dat het duidelijk moet zijn van wie de kinderen zijn in een huwelijk van mensen van hetzelfde geslacht; er moeten „objectieve en eenduidige gronden” zijn om vast te stellen op wie het koningschap overgaat en om „hierdoor de staatkundig gewenste zekerheid te bereiken omtrent de erfopvolging”. Daarover moeten dan afspraken gemaakt worden in het geval van een ‘homohuwelijk’.

Dat komt pas aan de orde mocht een troonopvolger vallen op iemand van hetzelfde geslacht, schrijft Rutte. „Het is niet dienstig om nu vooruit te lopen op een dergelijke weging. Dit is te zeer afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het specifieke geval, die, zoals je ook terugkijkend kunt vaststellen bij het familierecht, door de tijd heen kunnen veranderen”, schrijft hij.