Journalist vrijgesproken van smaad in kwestie rond Almeerse oud-wethouder

Een journalist van de lokale krant Almere Deze Week die in 2018 een artikel plaatste over pikante berichten van de toenmalige Almeerse wethouder Tjeerd Herrema is dinsdag door de rechtbank Midden-Nederland vrijgesproken van smaad. Volgens de politierechter kon de journalist gezien de aard van de berichten van Herrema aannemen dat zakelijk contact niet meer mogelijk was en diende hij door erover te publiceren het „algemeen belang”. Naast een artikel over het contact tussen de journalist en Herrema, die door de kwestie aftrad als wethouder namens de PvdA, diende Almere Deze Week ook een klacht in bij de Almeerse burgemeester Franc Weerwind.

De journalist ontving in mei 2018 - na eerder zakelijk contact te hebben gehad - een vreemd bericht van de wethouder. Daarin stonden een aantal emoticons achter elkaar, die na later zou blijken een vermeende seksuele betekenis hadden. Niet lang daarna werd hij door het toestel van Herrema gebeld, waarbij hij aan de andere kant van de lijn hijgende geluiden hoorde. De journalist seinde een van zijn collega’s in, die vervolgens Herrema daarvan op de hoogte stelde. Omdat Herrema daarna de journalist in kwestie vroeg of hij „geen rode oortjes” had gekregen, is het volgens de rechter logisch dat de journalist het contact kenmerkte als seksueel.

Meer contact

De krant diende vervolgens een klacht in bij burgemeester Weerwind. Kort daarna nam wethouder Herrema opnieuw contact op met de journalist, ditmaal in de vorm van een emoticon van een kat met blozende wangetjes. Ook daarna volgende contact tussen beiden, waarna Almere Deze Week op 12 juni een artikel wijdde aan de verstoring van de werkrelatie tussen de redactie en de wethouder vanwege de berichten. De coalitiepartijen, op de PvdA na, zegden het vertrouwen in Herrema vervolgens op, waarna hij besloot op te stappen.

Herrema was twee weken voor het uitbrengen van het artikel geïnstalleerd als wethouder. In een emotionele toespraak sprak hij van een „trial by media”. Volgens hem wilde Almere Deze Week met de publicatie een rekening vereffenen. Ook was hij naar zijn mening zijn kant van het verhaal niet goed gehoord. Hij deed vervolgens aangifte van smaad, waarna de journalist werd vervolgd.

Herrema was eerder wethouder in Amsterdam namens de PvdA. In 2009 stapte hij op vanwege financiële tegenvallers rondom de Noord-Zuidlijn.