Je hoeft niet naar de bible belt om het moeilijk te hebben met de acceptatie van je geaardheid

Veertien volle seconden duurt het zwijgen van John Lapré. Hij heeft net hoofdschuddend gekeken naar beelden van een streng gereformeerde predikant die uitlegt hoe zijn kerk tegen homoseksualiteit aankijkt. Dan valt hij stil. Uiteindelijk zegt hij: „Ik geloof dat als ik toen uit het leven gestapt was, ze gezegd zouden hebben: het kwam niet door ons.”

Lapré (35) is er nog, net als de kerk waar hij uitgestoten werd toen hij eenmaal voor zijn geaardheid uitkwam. Hij volgde tien jaar geleden zelfs nog therapie om van zijn homoseksualteit ‘genezen’ te worden. Dat is „niet gelukt” zegt hij nu met een kleine twinkeling, maar als hij het nummer Father to Son hoort, dat een rol speelde in de therapie, slaat hij onwillekeurig een hand voor zijn mond. Dat soort momenten zijn tekenend voor de maandag door de EO uitgezonden documentaire Hemel, hel en regenboog: een tastende film over een dappere man die soms nog niet helemaal zeker lijkt te weten of zijn wonden al littekens zijn gewonden.

Inmiddels zet Lapré, vorige week uitgebreid geportretteerd in NRC, zich naast zijn werk bij de marine in voor jonge homo’s die worstelen met hun geloof en de kerk. Regisseur Noud Holtman laat graag de beelden voor zichzelf spreken. Wanneer Lapré met twee vrienden door zijn geboorteplaats Genemuiden loopt, lijken ze te zijn beland in het Open Overijssels Kampioenschap Langslopen Met Afgewend Hoofd. „Ik ken ze allemaal”, zegt Lapré met spijt.

Op bezoek bij zijn oude school – voor het eerst in achttien jaar – treft hij twee welwillende oud-docenten die van hem willen horen hoe ze „open en respectvol” met andere geaardheden kunnen omgaan. Zelf hebben ze al bedacht dat als het over seksuele geaardheid gaat, ze niet moeten beginnen met het in Bijbels beton gegoten standpunt van de school over wat zondig is.

Tot verrassing van Lapré zegt een van de docenten op de vraag of een man die een relatie heeft met een andere man naar de hemel gaat: „Wie ben ik om daaraan te twijfelen?” Helaas voegt hij er meteen aan toe dat hij over bijvoorbeeld een gierigaard ook niet zo snel zou durven oordelen. „Sta ik in dat rijtje?” vraagt Lampré verbouwereerd.

‘Eigenlijk homo’

Dat je niet naar de bible belt hoeft om het moeilijk te hebben met de acceptatie van je geaardheid, bleek een uurtje later – het was maandag coming out day – in de korte documentaire To bi or not to bi (BNNVARA), waarin de 28-jarige Bastiaan Rosman vertelde over de moeite die hij heeft om als biseksueel uit de kast te komen. Keer op keer krijgt hij te horen dat hij „eigenlijk homo” is of dat zijn biseksualiteit een fase is. Biseksuele vrouwen vertelden dat hun relaties met vrouwen als een tijdelijke zucht naar avontuur werden geïnterpreteerd. Juist in de lhbti-gemeenschap heerst ongemak in de omgang met dit hokje dat geen hokje is, zo werd verteld.

Rosmans verhaal bevatte elementen die je het idee konden geven dat hier sprake was van generatiegerelateerd (of leeftijdsgerelateerd) ongemak. Zo vond hij er vooral moeilijk om zich online als bi te presenteren, uit angst voor gevoelloze reacties. In het echte leven ging het een stuk soepeler.

Mooi waren de gesprekken met zijn moeder, die geen spoor van homofobie vertoonde, maar wel in verwarring verkeerde omdat haar zoon sinds hij bi is, alleen nog maar met jongens is thuisgekomen. Hoe zat dat nou? Zij had gerekend op een min of meer evenredige vertegenwoordiging van de geslachten in de partners van haar zoon. Rosman legt uit dat die dingen niet fifty-fifty hoeven te zijn. Hij voegt toe: „Het is wel goed dat we dit gesprek hebben, want je begreep er echt geen reet van!” Helemaal geen slecht motto om coming out day mee te besluiten.