In opspraak geraakte IMF-chef Georgieva mag aanblijven

Kristalina Georgieva, voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), mag haar positie blijven bekleden. Dat is de uitkomst van „uitvoerig” overleg van het IMF-bestuur, zo valt te lezen in een verklaring. De positie van de Bulgaarse topvrouw kwam eind september onder druk te staan, omdat ze tijdens haar vorige baan bij de Wereldbank zou hebben gesjoemeld met de ranglijst Ease of Doing Business. Zelf ontkent Georgieva de aantijgingen stellig.

De ranglijst bracht elk jaar per land in kaart welke obstakels er bestaan bij het zakendoen. Georgieva zou met haar medewerkers ervoor hebben gezorgd dat China niet daalde op de ranglijst van het jaar 2018, bleek uit een evaluatie uitgevoerd door het Amerikaanse advocatenkantoor Wilmer Hale. Het IMF gelastte een integriteitsonderzoek en concludeert nu dat, na het analyseren van alle bewijslast, geen reden is om de topvrouw uit haar functie te zetten. Het bestuur schrijft „volledig vertrouwen” te hebben in de leiderschapskwaliteiten van Georgieva en vertrouwen te hebben in haar toewijding om „de hoogste standaarden van integriteit bij het IMF” te waarborgen.

Naast het IMF heeft ook de Wereldbank een onderzoek ingesteld naar mogelijk wangedrag van (ex)-personeel, onder wie Georgieva. Wanneer de resultaten verschijnen, is nog niet bekend. Na publicatie van het rapport van Wilmer Hale besloot de Wereldbank eerder deze maand overigens helemaal te stoppen met de ranglijst.