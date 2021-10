IMF ziet een tweedeling in de wereldeconomie door de coronapandemie

De wereldeconomie blijft herstellen van de pandemie, maar ontwikkelingslanden en opkomende landen blijven ver achter. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in zijn dinsdag verschenen World Economic Outlook.

Gebieden die vergevorderd zijn in hun economische ontwikkeling – waaronder Europa en Noord-Amerika – keren volgend jaar al terug op het economische groeipad van vóór de pandemie. Een groot deel van de rest – uitgezonderd China – zal over drie jaar nog steeds niet geheel hersteld zijn, en 5,5 minder procent welvaart hebben dan zonder de uitbraak van Covid-19 het geval zou zijn geweest. Dat is het gevolg van een gebrek aan vaccins en van te weinig financiële middelen om de economie te steunen.

Gemiddeld 60 procent van de bevolking is nu in westerse landen ingeënt, terwijl 96 procent van de mensen in de armste landen geen inenting heeft gehad. Het IMF pleit bij het Westen dan ook voor levering van de doses vaccins die beloofd zijn in het kader van het Covax-programma, en voor overdracht van extra financieringsruimte bij het IMF, die rijke landen niet nodig hebben, aan arme landen.

Hogere inflatie

Voortwoekeren van het virus en ontstaan van nieuwe varianten kunnen de wereldeconomie in de eerstvolgende vijf jaar opgeteld 5.300 miljard dollar (4.500 miljard euro) kosten, volgens Gita Gopinath, de hoofdeconoom van het IMF. „De pandemie is nergens over totdat zij overál over is”, stelt zij.

Het IMF gaat ervan uit dat de huidige golf van hogere inflatie, gevolg van hoge grondstoffenprijzen en verstoring in internationale productieketens, in de loop van volgend jaar voorbijgaat. Als dat niet zo is, dan zullen centrale banken „een dunne lijn moeten bewandelen” tussen renteverhogingen om de inflatie te beteugelen en juist een lage rente om de economie op gang te houden. Het is van belang dat zij daar nu al scenario’s voor klaar hebben liggen, stelt het Fonds.

De prognoses voor de Nederlandse economie – een economische groei van 3,8 procent dit jaar en 3,2 procent in 2022 – wijken niet noemenswaardig af van die van het Centraal Planbureau.