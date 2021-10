IMF: ook herstel na pandemie zorgt voor tweespalt in wereldeconomie

De wereldeconomie blijft herstellen van de pandemie, maar ontwikkelingslanden en opkomende landen blijven ver achter. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in zijn dinsdag verschenen World Economic Outlook. Gebieden die ver gevorderd zijn in hun economische ontwikkeling – waaronder Europa en Noord-Amerika – keren volgend jaar al terug op het economische groeipad van vóór de pandemie. Een groot deel van de rest – uitgezonderd China – zal over drie jaar nog steeds niet geheel hersteld zijn, en 5,5 minder procent welvaart hebben dan zonder de uitbraak van Covid-19 het geval zou zijn geweest.

Dat is het gevolg van een gebrek aan vaccins en van te weinig financiële middelen om de economie te steunen. Op dit moment is gemiddeld 60 procent van de bevolking van westerse landen gevaccineerd, terwijl 96 procent van de mensen in de armste landen geen inenting heeft gehad. Het IMF pleit bij het Westen dan ook voor het leveren van beloofde doses vaccins in het kader van het Covax-programma, en de overdracht van extra financieringsruimte bij het IMF die rijke landen niet nodig hebben, aan arme landen.

Het voortwoekeren van het virus en het ontstaan van nieuwe varianten kan de wereldeconomie in de eerstvolgende vijf jaar opgeteld 5.300 miljard dollar (4.500 miljard euro) kosten, volgens Gita Gopinath, de hoofdeconoom van het IMF. „De pandemie is nergens over totdat hij overál over is”, stelt zij in een toelichting.

‘Inflatie gaat voorbij’

Het IMF gaat ervan uit dat de golf van hogere inflatie, die op dit moment het gevolg is van gestegen grondstoffen- en energieprijzen en de verstoring in internationale productieketens, in de loop van volgend jaar weer overgaat. Dat geldt ook voor de gevolgen van de hoge energieprijzen en de hapering van internationale leveranties voor de economische groei.

Dat betekent niet dat er geen risico’s zijn. Op de financiële markten wordt steeds meer rekening gehouden met de mogelijkheid dat de inflatie langer dan voorzien hoog blijft, waardoor verdere prijsstijgingen deel uit gaan maken van de verwachtingen van bedrijven en consumenten. Dan kunnen prijsverhogingen door bedrijven en looneisen van werknemers elkaar omhoog jagen in een ‘loon-prijsspiraal’.

Dat geldt met name voor de Verenigde Staten, waar de inflatie nu al enkele maanden boven de 5 procent ligt, en een terugkeer naar normaal sowieso tot eind 2022 kan duren. Mocht dan ook de economische groei tegenvallen, dan kan een ‘jaren zeventig-scenario’ optreden. Destijds werd het tegelijk optreden van inflatie en economische stagnatie samengevat in de term ‘stagflatie’, waar het economische beleid toen lang geen antwoord op had.

Gopinath zegt te denken dat stagflatie een onwaarschijnlijk scenario is. Maar ze benadrukt dat het huidige economische klimaat omgeven is met „enorme onzekerheden” omdat er geen moderne ervaringen zijn met de economische effecten van een pandemie. „We hebben nog nooit een economisch herstel van dit soort gezien.”

‘Dunne lijn’ voor centrale banken

Als ook ditmaal de inflatie toch hoger blijft, en de groei juist tegenvalt, dan zullen centrale banken „een dunne lijn moeten bewandelen” tussen renteverhogingen om de inflatie te beteugelen en juist een lage rente om de economie op gang te houden, stelt het IMF. Het is van belang dat zij daar nu al scenario’s voor klaar hebben liggen, en dat zij snel handelen als dat nodig is. Te lang wachten met het intomen van inflatie kan stappen vergen die veel drastischer zijn dan als er tijdig zou worden opgetreden.

Een risico dat daarmee samenhangt, is dat de waarderingen van bijvoorbeeld aandelen op de financiële markten hoog zijn. Een stijging van de rente kan dan grote verliezen veroorzaken. Hetzelfde geldt voor de sterk gestegen huizenprijzen vrijwel overal in de geïndustrialiseerde wereld. Een ander risico is dat veel landen nu hoge schulden hebben omdat het crisisbeleid ten aanzien van de pandemie veel geld heeft gekost. Gezondheidszorg moet volgens het IMF prioriteit hebben bij de bestedingen.

Daar komen mogelijke verstorende incidenten nog bij. Het IMF noemt als risico een crisis in de Chinese vastgoedsector, of handelsspanningen, met name tussen de Verenigde Staten en China, die hoger kunnen oplopen. En in de Verenigde Staten zelf woedt een politieke strijd rond het verhogen van het maximale bedrag dat de overheid mag lenen. Als het Congres daar geen toestemming voor geeft, kan dat een schok geven op de financiële markten.

Zo moet de prognose van het IMF dat de wereldwijde economische groei dit en volgend jaar op peil blijft, met een brede marge worden bekeken. De IMF-voorspelling voor Nederlandse economie: een economische groei van 3,8 procent dit jaar en 3,2 procent in 2022, wijkt overigens niet noemenswaardig af van die van het Centraal Planbureau.