Huizen onder water, gaat de prijs dan eindelijk dalen?

Overstromingen in Limburg, hete huizen in de steden, en nieuwbouwwijken ver onder de zeespiegel. Klimaatverandering is ook een bedreiging voor Nederlandse woningen. Maar de huizenprijzen zakken er nog niet van. Wat zijn de grootste klimaatrisico’s voor een huis? Waar kunnen die hoognodige één miljoen huizen nog worden gebouwd? En heb je als koper in deze huizenmarkt wel de luxe om rekening te houden met klimaatgevaren?

Zie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.