Een spectaculaire carrière begint bij een spectaculaire blunder

Ik hou erg van blunders op het werk. Van de zeventien (!) uitgevers die Harry Potter afwezen. Van de lange rij personeelschefs die Japke-d. Bouma ontsloegen omdat ze niet goed genoeg zou zijn, maar mijn held van de maand is natuurlijk de Facebook-medewerker die op 4 oktober – zo stel ik me dan voor – over een stekker struikelde waardoor twee miljard gebruikers zes uur lang niet bij hun sociale media konden – een blunder op het werk kan me niet spectaculair genoeg zijn.

Want blunders zijn altijd interessanter dan successen, laten zien dat succes en mislukking verraderlijk dicht bij elkaar liggen, én leren ons nederigheid – geen carrière kan zonder blunders en hoe groter de blunder, hoe groter de carrière.

Toch hoor je mensen er weinig over. Bekijk een standaard cv en je krijgt een supersaai heldenverhaal waar de ene meesterzet leidde tot de volgende. Wat zou het heerlijk zijn, zo twitterde Quest-redacteur Mark Traa vorige week, als er een ‘LinkedOut’ zou komen met al onze mislukkingen, in plaats van alle slaapverwekkende successoufflés op LinkedIn.

De Radboud Universiteit bracht diezelfde week Prutswerk uit, een online magazine met verhalen over blunders „om het taboe op mislukkingen te doorbreken en fouten en imperfecties bespreekbaar te maken”.

Leuk initiatief, maar toen ik de verhalen las – verkeerde studie gedaan, te lang in de verkeerde baan blijven hangen, door slaaptekort een slecht college gegeven – vond ik de mislukkingen, met alle respect, toch wel wat saai en dacht ik: we hebben spectaculairdere blunders nodig.

En dus bedacht ik een snelcursus ‘spectaculaire blunders maken’. Dan wordt het makkelijker om te blunderen en hoe spectaculairder ze zijn, hoe leuker ze zijn om te delen. Ja toch? Komt-ie.

1 Als je een blunder maakt, doe het dan goed. Zo is een storing die twee miljard gebruikers treft beter dan eentje voor een miljard gebruikers; is het beter per ongeluk een leiding kapot te hakken die de hele stad lamlegt in plaats van alleen je eigen straat en als je als stagiair met een varende heimachine dan toch een kabel in de Oude Maas beschadigt, zorg dan dat hij meteen helemaal vervangen moet worden, zoals een lezer overkwam. Half werk is geen werk, dat geldt óók voor blunders.

2 Hoe groter de schade, hoe beter. Denk Nick Leeson die met risicovolle beleggingen niet alleen zijn eigen afdeling, maar de hele Baringsbank wegvaagde, of de kredietcrisis die de hele wereld platlegde.

Begin anders met de auto van je baas als je dat wat te ambitieus vindt – rij hem helemaal total loss en dan het liefst zonder eerst te vragen of je hem mocht lenen zoals een lezer overkwam.

Of begin met je eigen spaargeld! Zet alles op rood in het casino of stop al je geld in een website waar niemand op zit te wachten. Uiteraard is het nog beter als je ook nog eens al je vrienden hebt overgehaald in een kansloos project te investeren en iedereen vervolgens failliet gaat.

3 Begin zo jong mogelijk met blunderen. Zoals de lezer die op z’n vijftiende achter de kassa van een bouwmarkt alle bedragen maar zo’n beetje schatte. Dat ging goed tot een klant de bon controleerde.

Maar je in je eerste week verslapen voor een zakenreis naar Parijs waar alle collega’s jaloers op waren mag natuurlijk ook. Of als stagiair Connie Palmen per ongeluk doodverklaren als je bij de NOS aan het leren bent hoe het systeem werkt.

4 Hoe dommer hoe beter sowieso. Zeg dus je baan op voordat je zeker weet dat de volgende doorgaat, accepteer de opdracht om een presentatie te geven op een prestigieus congres over een onderwerp dat je totaal niet beheerst of stuur een taart naar de Volkskrant die honderd is geworden met de tekst ‘ANP feliciteerd de Volkskrant’ zoals het ANP deze maand deed. Schitterend.

5 Humor is überhaupt een aanrader bij blunders, zo blijven ze nóg beter hangen. Schrijf dus op de felicitatie naar je baas per ongeluk ‘gefukgewenst’, neem een krachtige slaappil in plaats van een pijnstiller vlak voor een cruciale presentatie, of selecteer de verkeerde dans op YouTube zodat op het juiste moment „dertig kleuters gelijktijdig seksbewegingen staan te maken in plaats van een rondedansje” – zoals lezers met me deelden via Twitter.

6 Hoe hoger de blunder in de hiërarchie explodeert, hoe beter. Zo is het spectaculairder om op een netwerkborrel een bedrijf helemaal af te branden tegen iemand die achteraf de baas van de tent blijkt te zijn geweest dan als het een salesmanager is, en loont het meer de moeite om de hele directie van de school per ongeluk in een lokaal op te sluiten dan alleen maar de directeur, zoals een leerkracht overkwam.

7 Als je het zélf geen blunder vindt, tot slot, is het geen blunder. Zoals de lezer die schreef dat hij nu pakketbezorger is „na diverse onafgeronde hbo- en wo-studies” maar zich „beter vermaakt dan ooit”. Dat telt niet, sorry.

Laat me weten hoe het ging!

Hoe was jouw week? Tips voor Japke-d. Bouma via @Japked op Twitter.