‘Ethiopische regering begint groot legeroffensief in Tigray’

Het Ethiopische regeringsleger is samen met troepen uit de regio Amhara een groot offensief begonnen in de noordelijke regio Tigray. Dat hebben de Tigrese autoriteiten, die zich willen afscheiden van Ethiopië, maandag gezegd. Het offensief betekent een schending van de wapenstilstand die het regeringsleger onder leiding van premier Abiy Ahmed in juni afkondigde, nadat het geweld in de regio vorig jaar november was opgelaaid.

De Ethiopische strijdkrachten zijn Tigray volgens de Tigreërs binnengekomen met „zware artillerie, tanks, raketten, drones en gevechtsvliegtuigen”, die „geen twijfel laten bestaan over hun verwoestende bedoelingen”. Een woordvoerder van de Ethiopische premier premier Abiy Ahmed zegt tegen internationale persbureaus dat „de Ethiopische regering de verwoesting, het geweld en de moorden van de Tigrese rebellen zal blijven tegengaan”.

De regering van Tigray zegt al langer rekening te hebben gehouden met een wat zij een ‘definitief’ offensief noemt: sinds het terugtrekken van de regeringstroepen in de zomer zou premier Ahmed „moderne wapens uit verschillende landen” hebben gekocht. In augustus riep de regering „alle capabele Ethiopiërs” op om zich bij het leger aan te sluiten, om de rebellen in Tigray „voor eens en altijd” te stoppen.

Mensenrechtenorganisaties waarschuwen al langer dat de Ethiopische regering in Tigray misdaden tegen de mensheid pleegt, misschien zelfs genocide. Volgens een onderzoeksgroep aan de Universiteit van Gent werden in Tigray tot dit voorjaar 250 grotere en kleine massamoorden uitgevoerd door Eritrese en Ethiopische regeringssoldaten en een militie uit de regio Amhara. Premier Abiy Ahmed noemde de Tigrese bevolking afgelopen zomer nog „een kankergezwel” en een „onkruid” dat moest worden „uitgerukt”.