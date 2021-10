Emma Kirkby: ‘We waren in de greep van de muziek, maar ook aan het zoeken’

Zodra je het Amsterdamse huis van theorbespeler Fred Jacobs binnenkomt, hoor je de heldere sopraanstem van Dame Emma Kirkby (72). Met Jacobs repeteert Kirkby de 17de-eeuwse Engelse luitliederen die ze later deze week samen vertolken op recitals in Eindhoven en Middelburg.

De luitliederen zijn overwegend melancholiek van karakter. Kirkby wisselt naar haar donkerder spreekstem. „O let me grrrroan one word into thine ear”, grijnst ze. „And with that word break all my vital strings.”

Het is een citaat uit een van de honderden liederen van Henry Lawes, „de vader van de Engelse muziek”, zegt Kirkby. Zijn muziek dook zo’n halve eeuw geleden weer op, toen een nieuwe generatie Britse musici zich in het eigen muzikale verleden stortte. Vergeten instrumenten werden herontdekt, zoals de luit.

„Met de herontdekking van de luit gingen andere klankwerelden open”, zegt Kirkby. „Voordien bracht je liederen als die van Lawes met pianobegeleiding. Maar dat klonk nergens naar. Ik deed in de jaren tachtig een Lawes-recital in Amerika, met luit, en na afloop kwam een beroemd musicoloog schaamtevol bekennen hij die avond besefte dat Lawes ten onrechte niet was opgenomen in zijn standaardwerk over 17de-eeuwse Britse muziek. De dialoog tussen stem en luit had hem voor het eerst de schoonheid en kracht van diens liederen laten ervaren.”

Met de herontdekking van de luit gingen andere klankwerelden open

Kostscholen

De fascinatie voor het verre verleden begon al vroeg bij Emma Kirkby. Haar vader werkte bij de marine, waardoor het gezin van land naar land verhuisde. Toen haar ouders geen goede opleiding konden vinden in de Pakistaanse havenstad Karachi, stuurden ze hun twee jonge dochters naar Britse kostscholen. „Op mijn achtste belandde ik op een meisjesinternaat waar we Latijn kregen, uitzonderlijk in die tijd. De volgende school, twee jaar later – een mooi Jacobijns buitenhuis in Dorset – vond ik een soort hemel. De leraar Engels deed met ons Shakespeares koningsdrama’s. Belachelijk, maar we genoten ervan.”

Behalve de klassieken en Shakespeare ontdekte ze ook de muziek tijdens die eigenlijk „een soort kloosters” waren. Kirkby: „Onze muzieklerares koesterde een hartstocht voor meerstemmige Renaissance-muziek. Met twaalf meisjes begon ze een madrigaalkoor. Dat klonk mooi, maar ook ondiep door de hoogte van onze stemmen. Tot ze ontdekte dat de docent van de jongensschool haar muzikale liefde deelde. Op een zondagmiddag stonden we in zijn huis aan de ene kant van de kamer met twaalf jongens tegenover ons en de piano in het midden.”

Thuiskomen

Daar, bij de vierstemmige mis van William Byrd, sloeg de vonk over. „Ik ervoer het als een vorm van thuiskomen”, zegt Kirkby. „Je kunt Freudiaans zeggen dat de aanwezigheid van de jongens het verschil maakte. Zeker muzikaal klopte dat: het was opwindend om zo’n donkere aardse basstem uit de diepte te horen opkomen.”

Op haar zeventiende ging ze klassieke talen studeren in Oxford. „Eerst ruim twee jaar literatuur, daarna wijsbegeerte en geschiedenis. Maar ik zag mezelf geen filosoof of historicus worden.” Vanaf haar 21ste zong ze in oude muziekgezelschappen, die begin jaren zeventig talrijk uit de grond schoten. „Vrienden vertelden me onlangs dat ze naar de concerten van onze Oxford Early Music Group gingen, omdat het net gladiatorengevechten waren. Het was wachten tot er iets ineenstortte. We waren in de greep van de muziek, maar ook aan het zoeken en tasten.”

Kirkby’s vibratoloze heldere klank paste bij het ideaal waarnaar de pioniers zochten. Haar stem groeide uit tot de belichaming van die generatie. Met dirigent Christopher Hogwood maakte ze legendarische opnamen van Händels Messiah, Pergolesi’s Stabat Mater en Mozarts Requiem, die geen tranende dodenmis was, maar ode aan het leven.

Veel van die pioniers zijn inmiddels gestorven. Kirkby laat hun erfenis voortleven, onder meer in het slotlied van haar recital: Purcells Music for a while. „Purcell schreef muziek bij bloeddorstige toneelstukken, in dit geval de tragedie van vadermoordenaar Oedipus. In zijn liederen probeerde hij dan de lucht te klaren, te zoeken naar de levenskracht. Zoals die pioniers ook deden. In Music for a while zegt Purcell: muziek kan de dood overwinnen.”

Emma Kirkby (sopraan) en Fred Jacobs (theorbe) treden op bij Podium Klassiek Eindhoven (13/10) en in de Zeeuwse Concertzaak in Middelburg (17/10). In het Utrechtse TivoliVredenburg geeft Kirkby zaterdag een masterclass.