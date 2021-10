Een verspilling van bloed, tijd en talent

Horror Halloween Kills Regie: David Gordon Green. Met: Jamie Lee Curtis, Andi Matichak, Judy Greer, Will Patton. In: 77 bioscopen ●●●●●

David Gordon Green, een talentvol regisseur, ontfermde zich in 2018 over de ‘franchise’ Halloween, de titel van John Carpenters klassieke slasherfilm uit 1978 waarin de ontsnapte, gemaskerde psychopaat Michael Myers de vriendenkring van de brave babysitter Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) danig uitdunt. Zijn update viel post #MeToo in smaak: het matriarchaat - Laurie, nu een paranoïde oma met PTSS, dochter Alysson en kleindochter Kate - wreekt zich op toxische masculien Myers, die vervolgens in een kelder wordt gecremeerd.

Of toch niet. In vervolg Halloween Kills spoedt de zwaargewonde oma Laurie naar het ziekenhuis. De brandweer komt iets te vroeg blussen, met pijnlijke gevolgen voor de spuitgasten. Waarna de nasmeulende Myers ouderwets aan het slashen slaat in zijn stadje Haddonfield en bewoners flashbackend en met suïcidale bravoure de jacht openen onder het motto „This ends now!” Alsof de dood ooit het eind is voor Myers.

Halloween Kills is een routineuze slachtpartij - dertig lijken - met te veel gesluip in donkere huizen. Een geforceerd subplot over lynchmeutes en amechtig gefilosofeer over de aard van Myers onderstrepen slechts dat Gordon Green hier alleen maar bloed, tijd en talent verspilt.