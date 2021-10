Een koerswijziging blijft uit voor Irak

Slechts 41 procent van de Iraakse stemgerechtigden heeft afgelopen zondag een stem uitgebracht in de vervroegde Iraakse parlementsverkiezingen, aldus overheidscijfers. Dat is de laagste opkomst in een Iraakse verkiezing sinds de Amerikaans-Britse invasie van 2003.

De stembusgang volgde op massale protesten die eind 2019 toenmalig premier Abdul-Mahdi ten val brachten. Zijn opvolger Mustafa al-Kadhimi beloofde daarop vervroegde verkiezingen en kwam met een nieuwe kieswet die de kansen van lokale en onafhankelijke parlementskandidaten moest vergroten. Toch besloten veel met name jonge Irakezen de verkiezingen te boycotten.

De gevestigde orde spint garen bij die boycot, blijkt wel uit de verkiezingsuitslag. Hoewel een tiental onafhankelijke kandidaten die zich tot de Iraakse protestbeweging rekenen, voldoende stemmen behaalden voor een parlementszetel, vormen zij geen enkel gevaar voor de bestaande partijen. Die laatste wisten hun positie in het parlement te behouden – hun loyale aanhang ging wél stemmen.

Zoals verwacht is de sjiitische geestelijke Moqtada al-Sadr de grote winnaar. Diens partij sleepte volgens de laatste prognoses op maandagavond meer dan 70 van de 329 zetels binnen. Sadr voerde een sterk nationalistische campagne en uitte veel kritiek op de invloed van Iran en de VS op de Iraakse politiek. Die boodschap slaat aan, bleek niet alleen uit de overwinning van de Sadristen, maar ook uit het feit dat pro-Iraanse partijen juist enkele zetels moesten inleveren.

Toch zal de uitslag zich niet snel vertalen in echte koerswijzigingen. Sadr blaft vaker dan hij bijt en weet dat zijn eigen positie niet gebaat is bij een confrontatie met de VS of Iran. Bovendien hebben de Sadristen bij lange na niet de benodigde meerderheid om zelf de nieuwe premier te kiezen.

En dus zullen de grootste partijen moeten onderhandelen om een premier en kabinet te vinden. In Irak betekent dat een maandenlang getouwtrek waarin corrupte deals over de verdeling van ministeries een grotere rol gaan spelen dan de zorgen van Iraakse burgers. Oftewel: deze verkiezing brengt meer van hetzelfde.