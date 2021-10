Duitse CureVac staakt ontwikkeling coronavaccin, deal met EU afgeblazen

Er zijn winnaars en verliezers in de race om een succesvol coronavaccin en CureVac geldt als verliezer – voorlopig althans.

De farmaceut stopte dinsdag officieel met de ontwikkeling van het coronavaccin, waarmee een megadeal met de Europese Commissie definitief is afgeblazen. De EU zou 405 miljoen doses krijgen, waarvan er zo’n 10 miljoen naar Nederland zouden gaan.

Het bedrijf uit het Duitse Tübingen schrijft in een verklaring zich te gaan richten op de „tweede generatie mRNA-vaccins”. Het trekt zich daarmee terug uit het goedkeuringsproces van het Europees Medicijn Agentschap.

In juni bleek eigenlijk al dat het middel gedoemd was te mislukken: het vaccin dat CureVac ontwikkelt, had slechts een effectiviteit van 48 procent. Het bedrijf kon pas laat beginnen aan grootschalige klinische onderzoeken op mensen en had er last van dat zijn vaccin minder effectief was bij de nieuwe, besmettelijkere varianten van het virus. Concurrenten Pfizer en Moderna, die ook met mRNA-techniek werken, kwamen vorig najaar al met onderzoeksresultaten van hun vaccins, die een werkzaamheid hadden van meer dan 90 procent.

Beurswaarde onder niveau 2020

De beurswaarde van het kleine, in mRNA gespecialiseerde CureVac was bijna verdrievoudigd door de kans op een succesvol coronavaccin. Nu is het bedrijf weer minder waard dan in 2020, met een prijs van 40 euro per aandeel en een beurswaarde van 7,5 miljard. De Duitse overheid had ongeveer 250 miljoen euro in het bedrijf geïnvesteerd. Aan testen van het vaccin in Zuid-Amerika en in Europa – ook in Nederland – hadden veertigduizend mensen meegedaan.

Nieuw mRNA-vaccin met GSK

CureVac werkt met het Britse farmabedrijf GlaxoSmithKline aan een nieuw mRNA-vaccin. Volgens CureVac is dit middel veelbelovend. Zo zou het tien keer zoveel antilichamen hebben opgewekt bij proefdieren dan het vaccin dat nu wordt teruggetrokken. Hoe succesvol het nieuwe middel wordt, moet nog blijken: het vaccin moet nog op mensen worden getest. Volgens de Financial Times willen de bedrijven een vaccin ontwikkelen dat behalve tegen het coronavaccin ook tegen influenza werkt.