Goddank vond ik de peddel terug bij de receptionist die ik, Covid of niet, met peddel en al onstuimig omhelsde. De hele nacht is de peddel niet van mijn zijde geweken; zelden keken peddel en ik elkaar zo verliefd aan. Bijgekomen van mijn sof wist ik twee dingen zeker: 1. Ik keer eerdaags terug naar dat dorpje; 2. Maar deze spookrit doe ik niet opnieuw met mijn Dacia huurrammelbak.

Gelukkig kende ik Wahid, tandarts, café-uitbater én bezitter van een Mercedes Benz Sport Edition automaat met injectiemotor en 18-inch lichtmetalen velgen. Wahid wist van het afgelegen gehuchtje maar was er zelf nooit geweest vanwege, inderdaad, het griezelparcours. Geroerd door mijn peddeldrama en superlatieven over dat schone baaitje wilde hij me met alle liefde brengen. De volgende ochtend m’n complete boot- en hengelboeltje getransferd uit mijn kofferbak naar de zijne, zodat we even later met zijn bolide langs oneindige ravijnen en bergkloven flitsten. De wereld leek een reusachtige achtbaan die geurde en kleurde in de dampende ochtenddauw. Vanaf de bergtoppen kon ik m’n eilandje zien schitteren en trekken als een reuzenmagneet. Ik had gehoord over zeevogels en pelsrobben die uitsluitend op die plek broeden, hondshaaigrote tandbaarzen die daar volop jagen.

We parkeerden de auto in de schaduw van een rotspartij en na een hete peperkoffie was ik klaar voor de expeditie. Wahid zou zich vermaken met snorkel en duikbril, en de dorpelingen die mij herkenden vonden mij nog steeds knots. „Je mag het lot niet tarten”, zeiden ze. Maar tegenhouden konden ze me niet, ik beloofde voorzichtig te zijn, geen kip-zonder-kop-capriolen. Bovendien bedacht ik een nieuwe roeitechniek: niet rechttoe-rechtaan maar met omtrekkende bewegingen; zo kan ik beter anticiperen op gevaarlijke kaapstromingen.

De hengel had ik de avond ervoor al opgetuigd met extra robuuste lijn-haak-constructie, diepgevroren stukjes sardien/garnaal in de koelbox, zware pilkers, schepnet, tang, gaffel, zonnebril, zonnebrandolie, pet en baddoek tegen schroeiende waterspiegelingen, drinkwater tegen droge lippen. Alles in orde/ alles paraat/ m’n teerbeminde peddel/ mijn steun en toeverlaat. Dan nu de flankcompartimenten oppompen, daarna de bodem, maar eerst de vin (scheg) erin schuiven.

Maar hé de vin... waar is de vin? Wáár is die duvelse vin?!

Oh God, nee, nee, dit kan toch niet waar zijn!

Het was wél waar: de vin lag nog ergens verstopt in m’n kofferbak bij ’t hotel. Een boot zonder vin is als een vis zonder staart, een projectiel dat alle kanten zigzagt behalve de goede.

Ik zakte neer in ’t zand, de zon brandde gaten in m’n ziel, ik weet niet hoe lang ik daar heb gelegen.

„Je wilt niet naar ons luisteren hé?”, sprak een visser terwijl hij een arm om mij heen sloeg. „Maar de hogere tekenen die mag je niet negeren.” En hij wees naar boven.