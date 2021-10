De drie-eenheid religie, macht en seksualiteit

Een film van Paul Verhoeven met te wéinig seks? Vooral te weinig onbekommerde seks? Het blijkt te kunnen. Hij liet zich voor Benedetta inspireren door het op ware gebeurtenissen gebaseerde boek Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy (1986) van Judith Brown, en de buzz van porno en blasfemie snelde de film vooruit. Dat komt natuurlijk omdat provocateur Verhoeven verlekkerd put uit de rijke geschiedenis van campy beeldtaal uit kunst- en filmgeschiedenis die er in de loop der tijden rondom de heilige drie-eenheid van religie, macht en seksualiteit is ontstaan.

Verhoevens plagerigheid blijkt bijvoorbeeld uit een sinds de première veelbesproken seksscène met een Mariabeeldje annex dildo. Die zal niet naar ieders smaak zijn, maar is bijna een rookgordijn in de grotere context van de film die de overeenkomsten laat zien tussen seksuele lust, machtswellust en religieuze extase. Het dialoogrijke en tamelijk klassiek gefilmde Benedetta is serieuzer en politieker dan de flirt met de stijlconventies uit bijvoorbeeld het ‘nunsploitation’-genre doet vermoeden. Sinds de Franse filosoof Michel Foucault zijn Geschiedenis van de seksualiteit (1976-2018) schreef, is er niet zo’n opwindend essay verschenen over de vraag hoe in westerse kapitalistische samenlevingen instituties als kerk, gevangeniswezen en psychiatrie ervoor hebben gezorgd dat seksualiteit zo is verbonden geraakt met repressie en schuld. In Benedetta prikkelen de expliciete scènes de toeschouwer om hun eigen morele vooronderstellingen en remmingen onder de loep te nemen.

Machtsmisbruik

Brown baseerde haar boek over de 17de-eeuwse Italiaanse moeder-overste Benedetta Carlini vooral op kerkelijke onderzoeksverslagen die moesten uitmaken of zij een mystica was of een mystificateur. De feiten spraken niet in haar voordeel. Ze onderhield een seksuele relatie met een jongere non, in de film het ongeremde herdersmeisje Bartolomea, en misbruikte haar positie om die verhouding geheim te houden. In hoeverre zij zelf dacht dat haar gedrag gerechtvaardigd was, laat de film in het midden.

Dat de rationalist Verhoeven niet gelooft in Benedetta’s visioenen (inclusief erotische dromen over Jezus), wonderen en stigmata, sluit niet uit dat de raadselachtige Benedetta een slachtoffer was van zowel haar eigen wanen als de patriarchale machtsstructuren van de katholieke kerk. Net als Isabelle Huppert in Verhoevens Elle (2016) is de door de Belgische actrice Virginie Efira gespeelde Benedetta iemand die besluit om bestaande machtsstructuren in haar voordeel in te zetten. De motieven daarvoor zijn complex: wraak en wellust liggen in elkaars verlengde. En macht corrumpeert altijd.

Uiteindelijk is het de 83-jarige regisseur natuurlijk om te doen om (seksuele) hypocrisie aan de kaak te stellen. Dat hij daarvoor teruggrijpt op een lesbische liefdesgeschiedenis is daarbij eerder instrumenteel (schandaalsucces verzekerd) dan dat hij oprecht geïnteresseerd lijkt in de rehabilitatie van een uitgewiste geschiedenis en het zichtbaar maken van homoseksuele verhalen zoals bijvoorbeeld Céline Sciamma deed in Portrait de la jeune fille en feu (2019).

Verhoeven praat met betrekking tot Benedetta veel over het belang van een ongeremde visie op seksualiteit. En aan het begin van de film zijn de momenten van religieuze en erotische overgave nog speels en vol verwondering, dat verandert later in steeds krampachtiger situaties. Hoe problematisch we vandaag de dag bijvoorbeeld Verhoevens blik op seksualiteit in Turks fruit (1973) ook kunnen vinden, je mist die onbevangenheid wel in Benedetta. De intimiteit uit het begin wordt al snel gecounterd door een weliswaar slimme omdraaiing van Hitchcocks uit Psycho (1960) bekende gluurgatscène, maar wel eentje die suggereert dat vrije seksualiteit welhaast onmogelijk is. We bekijken Benedetta’s en Bartolomea’s liefdesspel niet vanuit het perspectief van de voyeur, maar bewegen vanaf het bed recht naar het loerende oog. Er is geen onschuld in deze film. Niet bij de personages en niet bij de toeschouwer. Verhoeven worstelt in Benedetta met de erfzonde van de cinema.

Drama Benedetta. Regie: Paul Verhoeven. Met: Virginie Efira, Daphne Patakia, Charlotte Rampling, Lambert Wilson. In: 66 bioscopen. ●●●●●