De abortuskwestie alseen formatie-thriller?

Volgens een Haagse tegeltjeswijsheid is D66 een partij die opkomt voor het individu, terwijl de ChristenUnie het zoekt in de kracht van de gemeenschap. Dit zou kunnen verklaren dat de partijen, opnieuw samen aan tafel in de formatie, het soms zo moeilijk hebben met elkaar.

Maar recente discussies laten zien dat het zelfbeeld van de twee niet altijd overeenstemt met hun gedrag. Vier weken terug besprak de Kamer de coronapas. Een thema dat individuele vrijheid tegenover gemeenschappelijkheid plaatst: hoe minder mensen zich laten vaccineren, hoe meer last de samenleving van corona kan krijgen. D66-Kamerlid Jan Paternotte was vóór. Maar CU-woordvoerder Mirjam Bikker wilde dat de overheid burgers „in vrijheid” laat kiezen inzake vaccinatie, ook gezien hun „geweten”. De CU verwierp de pas: de (geloofs)vrijheid van het individu ging boven het belang van verminderd coronagevaar.

En het interessante is: er komen enkele abortusdebatten aan – luister ook naar Haagse Zaken deze week – waarin deze waarden opnieuw getest worden. Geen vrijblijvende debatten: op de agenda staan twee wetsvoorstellen die het recht op abortus nog tijdens de formatie – in november en december – kunnen verruimen.

Eén initiatief, van PvdA en GroenLinks, kent huisartsen het recht toe de abortuspil aan vrouwen te verstrekken. Nu hebben ze dit niet. Een ander initiatief, van D66, wil de verplichte bedenktijd van vijf dagen voor vrouwen schrappen. D66 verwijst naar evaluatieonderzoek: vrouwen hebben alles al doordacht als ze zich bij de kliniek melden.

En voor aanhangers van minder coalitiedwang: een stemming in februari liet zien dat er een ruime meerderheid voor dit laatste voorstel is. Maar de CU is uiteraard principieel tegen. Zij wil „een abortusvrije samenleving” en benadrukt „de beschermwaardigheid van het leven”.

Alleen: waarom vrouwen verruimde abortusrechten ontzeggen om het ongeboren leven te beschermen, en vaccinweigeraars steunen in hun verzet tegen de coronapas, hoewel dit mogelijk mensenlevens kost?

Geen idee hoe dit afloopt, maar politiek kan het een thriller worden. Onder het hoofdje ‘medische ethiek’ vallen ook voltooid leven en embryoselectie, maar die kwesties hebben, hoezeer groepen er ook aan hechten, niet de gevoelswaarde van misgunde abortusrechten door een partij met een orthodox-protestantse aanhang.

Dus als D66 vasthoudt aan verruimde abortusrechten, loopt de VVD risico’s mocht de partij, omdat ze deze coalitie wil, de kant van de CU kiezen. Want een formatie die hierop strandt kan in principe voor elke vrouwelijke lijsttrekker interessant zijn, niet in de laatste plaats de huidige leider van D66.

Tom-Jan Meeus (t.meeus@nrc.nl; @tomjanmeeus ) schrijft elke dinsdag op deze plek een column.