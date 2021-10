Brits rapport: coronabeleid een grote mislukking

Drukste ochtendspits sinds begin coronapandemie Dinsdagochtend stond op de Nederlandse snelwegen de drukste ochtendspits sinds het begin van de coronapandemie. Dat meldt de ANWB. Om 08.25 telde de verkeersinformatiedienst in totaal 759 kilometer. Vooral in het zuiden en het midden van het land was het stilstaan of langzaam rijden, door regenval en omdat steeds meer mensen weer op kantoor gaan werken. Precies een week geleden werd het vorige filerecord gebroken, toen stond er 468 kilometer aan verkeer stil op de weg. Vrijdagavond was de drukste avondspits met 650 kilometer file de drukste avondspits van het jaar. In oktober 2019 beleefde in Nederland de drukste ochtendspits ooit: door een boerenprotest tekende de ANWB destijds 1.136 kilometer aan langzaamrijdend en stilstaand verkeer op.

Brits rapport: coronabeleid een van de grootste mislukkingen op het gebied van volksgezondheid Het Britse coronabeleid is „een van de grootste mislukkingen” op het gebied van volksgezondheid in de geschiedenis van het land. Dat is de conclusie van een dinsdag gepubliceerd rapport dat door twee parlementaire commissies is opgesteld. De onderzoekers concluderen dat het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk onnodig veel levens heeft gekost, omdat de overheid er een „fatalistische” benadering van de pandemie op na hield. Zo werd aan het begin van de uitbraak ingezet op groepsimmuniteit, waarbij de bevolking door het doormaken van het virus immuun zou moeten worden. Meer dan 150.000 Britten zijn overleden als gevolg van het coronavirus. Op 23 maart 2020 ging het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in lockdown - het rapport noemt dat achteraf veel te laat. Ook tekortkomingen bij het testen en het bron- en contactonderzoek hebben de coronacrisis in het land alleen maar verergerd. Het VK deed het daardoor „aanzienlijk slechter” dan andere landen, zo staat in het rapport. Het onderzoek heeft een jaar geduurd en werd geleid door de conservatieve politici Jeremy Hunt en Greg Clark, beiden oud-ministers. De coronacrisis heeft volgens hen in het VK „grote tekortkomingen in het overheidsapparaat” blootgelegd. Het delen van cruciale informatie tussen overheidsinstellingen ging moeizaam, er was te weinig transparantie en naar internationale experts werd niet geluisterd. Voor het rapport werden vijftig getuigen ondervraagd, onder wie de Britse oud-minister van Volksgezondheid Matt Hancock.

De voorpagina van een Britse krant op 6 maart 2020. Foto Alberto Pezzali / AP