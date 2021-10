Manlief staat in de winkel een nieuwe jeans te passen. Kijkt in de spiegel en moppert over zijn buikomvang. De verkoopster, duidelijk een Twentse in hart en nieren, vergoelijkt een beetje: ach dat krijgen de meeste oudere mannen, meer buik, minder billen, dat hoort er gewoon bij. „En”, zegt ze, „anders moet je maar zo denken: Hèf zat kost, mo’j zunig op wean!”

