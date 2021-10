Broekers-Knol: vanaf november 3.000 extra plekken voor asielzoekers

Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie, VVD) verwacht vanaf 1 november drieduizend extra opvangplekken voor asielzoekers te hebben geregeld. Dat zei zij dinsdag tijdens het Vragenuur in de Tweede Kamer. Als de instroom van asielzoekers en nareizende familieleden van statushouders de komende weken gelijk blijft, moet dat volgens Broekers-Knol voldoende zijn om de opvangcentra voldoende te ontlasten. Waar die drieduizend extra opvangplekken komen, wil een woordvoerder van de demissionaire staatssecretaris vooralsnog niet zeggen.

Broekers-Knol sprak van een „tijdelijke sterke piek” in de belasting van de opvangcentra. Die piek is niet alleen het gevolg van de instroom van voor de Taliban vluchtende Afghanen, maar ook van de gebrekkige uitstroom uit de centra van statushouders die recht op een woning hebben. Gemeenten hebben door de woningnood moeite om deze vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen een appartement of huis toe te wijzen.

Wekelijks komen er momenteel 1.000 tot 1.100 asielzoekers en nareizigers aan in Nederland. Door de opgelopen druk moest de afgelopen week een deel van hen in opvangcentrum Ter Apel op stretchers of stoelen slapen. Broekers-Knol noemde die situatie in de Kamer „heel vervelend”. Vorig week maakte de demissionaire staatssecretaris al bekend noodopvanglocaties in Ede en Amsterdam in gebruik te nemen die tot eind oktober aan maximaal 1.050 asielzoekers onderdak bieden.