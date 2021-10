‘Autobahn’ toont het leven in een stinkende flessenhals op de route Amsterdam-Berlijn

Opslaan in leeslijst

Autobahn. Regie: Daniel Abma. 13 oktober op WDR, 22.45. Daarna nog een maand in de ARD Mediathek. ●●●●●

Het was decennialang een beruchte file. Voor automobilisten op de route Amsterdam-Berlijn was er geen ontkomen aan. Tussen Osnabrück en Hannover hield de snelweg opeens op, en werd het verkeer dwars door het stadje Bad Oeynhausen geperst.

Dat dit een kuuroord is verraadde alleen de naam aan de ongeduldige reiziger. Die was gedoemd van stoplicht naar stoplicht op te schuiven, langs een landschap van tankstations, seksshops en winkeltjes met verstofte etalages. Na 6,7 kilometer kon je weer immer geradeaus op de Autobahn.

De Nederlandse filmmaker Daniel Abma had het goede idee eens uit te stappen in Bad Oeynhausen en te gaan praten met de mensen die in die stinkende flessenhals wonen en werken. En hij hield het niet bij één keer. Jarenlang kwam hij er terug om te horen hoe het vorderde met het decennia oude plan om langs de noordkant van de stad een halve ringweg aan te leggen, om de binnenstad te ontlasten.

Het heeft een prachtige, weemoedige documentaire opgeleverd, wat bij een film over snelwegen niet vanzelf spreekt. Maar Autobahn (deze woensdag op WDR) gaat vooral over mensen en wordt gedragen door een tiental bewoners van Bad Oeynhausen, dat door de jaren heen keer op keer door Abma werd opgezocht. De filmer wist zo’n vertrouwde sfeer te creëren dat ze niet alleen vertellen wat die weg voor hen betekent, maar tegelijk ontroerende inkijkjes bieden in hun levens.

Bodybuilder op leeftijd

Zo raak je al gauw op hen gesteld. Een vrouw die aan de drukke doorgangsweg een winkeltje in stoffen en brei-artikelen drijft, vreest de dag dat de nieuwe weg eindelijk klaar is en de binnenstad wordt opgeknapt, want dan wil haar huisbaas iets anders met het pand. Een bodybuilder op leeftijd denkt terug aan de jaren dat in Berlijn de Love Parade werd gehouden en half Nederland voorbij kwam op weg naar het oosten.

Een immigrant uit Kazachstan draagt met sandwichborden („Jezus leeft”) zijn geloof uit langs de weg, waar dagelijks in beide richtingen 25.000 potentiële bekeerlingen langskomen. Een echtpaar met teckel woont even ten noorden van de stad heerlijk in het groen – tot voor hun deur de graafwerkzaamheden voor de omleiding beginnen.

De burgemeester hoopt vurig de verkiezingen te winnen, om de nieuwe weg te kunnen openen. Maar als het op een grauwe decemberdag in 2018 eindelijk zover is moet hij toezien hoe zijn opvolger het lint doorknipt.