Atheïsme is een kantoorbaan. Neem vakantie van het atheïsme

In het voorjaar van 2018 reisde ik door het westen van Amerika om het verlangen naar God in die contreien in kaart te brengen. In diezelfde tijd zag ik de documentaire Wild Wild Country, over de opkomst en ondergang van de Baghwan-commune in een dorpje in Oregon. Verlangen naar spirituele bevrijding, massahypnose, loyaliteit en verraad, de verleidingen van ongebreideld leiderschap, alles kwam in die serie aan bod. Het kortstondige maar relatief grote succes van de Baghwan maakte duidelijk hoe gevoelig sommige westerlingen waren voor de verleidingen van exotische profeten. De vlucht voor de leegte van het materialisme voerde naar het exotisme. De afwasmachine was ongetwijfeld een tijdbesparende stap voorwaarts, maar het verlangen naar een leven dat meer te bieden had dan de verlokkingen van het witgoed knaagde en als ik zo om me heen kijk, knaagt het nog steeds. Op de vraag naar de zin van het leven antwoordt niemand met ‘welvaart’.

Aan het eind van mijn reis door het zuidwesten van Amerika had ik een visioen. Ik wilde een tijdelijke commune met een tijdelijke religie in de staat Oklahoma stichten. Drie maanden, dat was tijdelijk.

Het was geen echt visioen, eerder een min of meer rationele overweging, maar soms moet je min of meer rationele overwegingen visioenen noemen, anders lukken sommige dingen nooit, bijvoorbeeld het stichten van een geloofsgemeenschap.

Ik wilde onderzoeken of ik kon ontkomen aan de valkuilen van communes uit het verleden, ik was benieuwd of de rauwe machtsstrijd en de seksuele losbandigheid konden worden vermeden; dergelijke losbandigheid, zo leerde het verleden, eindigde vroeg of laat met bitterheid en reproduceerde min of meer de hiërarchische verhoudingen uit de materialistische samenleving waaraan men hoopte te ontsnappen.

Foto Ernst van Deursen Foto Ernst van Deursen

Een goedaardige gemeenschap, zonder trots te zijn op die goedaardigheid. Mocht de commune ontaarden dan kon die altijd vroegtijdig worden ontbonden. Het leek me hoe dan ook verstandig wat artsen, psychiaters en andere welzijnswerkers onder de volgelingen te hebben. Voor het geval dat.

Ik schreef alvast geloofsbrieven en religieuze oefeningen waarin onder andere te lezen viel:

‘Atheïsme is mooi en nuttig maar wel een kantoorbaan. Neem vakantie van het atheïsme.’

Alsmede:

‘Laat u zelf uit, vrienden. Wij komen samen om onszelf uit te laten.’

En verder:

‘Denkt u dat wij de kracht hebben voor nog een revolutie? Wij mogen blij zijn als we de volgende ochtend halen.’

Ik sloot af met:

‘Met het spookachtige vuur van de gevonden voorwerpen zullen wij de wereld verlichten.’

Het festival Kunst aan de Schinkel bood me de gelegenheid een commune te beginnen die nog tijdelijker was dan tijdelijk, 48 uur – een try-out. Mijn vraag of een tijdelijke commune ook kunst kon worden genoemd, werd volmondig met ja beantwoord, het experiment was kunst genoeg.

Marisol Ferradás van het festival vroeg wat ik nodig had en ik antwoordde: „Geiten.”

Men kon biechten in een hot tub.

Foto Ernst van Deursen Foto Ernst van Deursen

Om te beginnen omdat ik meende dat een religieuze commune, hoe tijdelijk ook, niet zonder een heilig of onrein dier kon, waarbij het heilige en onreine elkaar in de praktijk niet hoeven te ontlopen. De tijdelijke religie zou GOAT, Greatest Of All Time, heten met een geit als tijdelijke god. Niet om à la Reve de geit/godheid te beminnen – ook de tolerantie voor bestialiteit is de afgelopen decennia aanzienlijk afgenomen zoals blijkt uit een lezenswaardig essay van Amia Srinivasan dat onlangs in de London Review of Books stond – maar om de geit op respectvolle wijze te vereren en te voorzien in Haar behoeftes, om intiem en toch respectvol met de geit c.q. godheid te verkeren. Afgezien hiervan wilde ik de Dierenbescherming en haar welwillende aanhangers niet ontrieven.

De commune van 48 uur zou op twee eilanden in de Vinkeveense plassen opbloeien. Deelnemers konden zich opgeven door te reflecteren op het kwaad, niet in de laatste plaats het kwaad in henzelf. Denken over het kwaad houdt een gemeenschap bij elkaar. Wel hoopte ik duidelijk te maken dat wie hoopte op zelfkastijding als snelste route naar zingeving bedrogen uit zou komen door als motto te kiezen: er is geen straf, dat is de straf.

Het kwaad zou op de eilanden binnen de grenzen van de wet worden bestudeerd

Het kwaad zou op de eilanden binnen de grenzen van de wet worden bestudeerd, schreef ik alvast aan geïnteresseerden, wat een van de potentiële deelnemers ertoe moet hebben verleid te schrijven dat ze mij zachtjes wilde slaan, „met de hand, hard te slaan, te slaan met een voorwerp.” Een reden gaf ze niet op, maar wellicht smeekt het kwaad erom grenzen te overschrijden en fungeert de goeroe slechts als uithangbord.

Aangezien de plaatsen beperkt waren, selecteerde ik deze dame niet. De tijdelijke goeroe begon zijn bestaan met enige lafheid, angst voor een pak slaag. Haar fantasie kon immers zomaar werkelijkheid worden.

Uiteindelijk ontmoetten elf deelnemers met nog wat fellow travellers elkaar op zondagmiddag 26 september in de buurt van station Abcoude. (Het station van Abcoude is een heilige plek geworden.) Vandaar werden wij door André, eigenaar van het eiland waar wij zouden slapen – de dagactiviteiten vonden plaats op een ander eiland – op een boot (waar vroeger koeien op werden vervoerd. André zei: ‘Vroeger waren de koeien minder dik’) naar het zogeheten ‘slaapeiland’ getransporteerd.

Foto Ernst van Deursen Foto Ernst van Deursen

De Zeeuwse geiten die zouden arriveren bleken weer teruggekeerd naar Zeeland. De eigenaar had niemand aangetroffen op de afgesproken plek en later gezegd: „Als je niet op tijd bent om de dieren te ontvangen, hoe kan ik er dan op vertrouwen dat je goed voor ze zult zorgen?”

We moesten het zonder godheid stellen.

De leeftijden van de deelnemers varieerden van begin twintig tot begin zestig, ongeveer net zoveel mannen als vrouwen. Filosofen (mensen die hun studie filosofie hadden afgerond of nog aan het studeren waren) waren oververtegenwoordigd. Ook in het algemeen leken hogeropgeleiden oververtegenwoordigd. Drie deelnemers kwamen uit België, een kwam uit Duitsland, een was Zuid-Afrikaans/Iers. De voertaal was Engels.

Tijdens het kennismakingsgesprek bleek dat de meeste deelnemers uit nieuwsgierigheid waren gekomen of op zoek waren naar verbondenheid. Een kleine minderheid had affiniteit met mijn literaire werk. Op de vraag wat de deelnemers het liefst zouden vermijden antwoordden drie dat ze bereid waren tot veel maar dat ze algehele openbare naaktheid onprettig vonden.

Hoewel ik als huiverige goeroe – ik vermoedde dat het moeilijk zou zijn de door mij zo geliefde rol van buitenstaander en observator vol te houden en tegelijkertijd goeroe te zijn – er de voorkeur aan gaf goedaardig anarchisme op te laten bloeien en daarom niets te plannen, begreep ik dat anarchisme, ook voor 48 uur, enige leiding en invulling vereist.

Wie zich omdraaide, kon in het gezicht kijken van iemand die hij nog maar net had ontmoet

Naast het liggend luisteren naar gongmuziek door een Chileense gongspeler – een hoogtepunt–, een les krav maga – verdedigingstechniek: het lichaam warm maken en je verdedigen tegen een vijand zijn ook manieren om met het kwaad om te gaan – was er een leesclub geleid door een filosoof (een van de deelnemers). We lazen een fragment uit La Philosophie dans le boudoir ou Les Instituteurs immoraux (in het Nederlands vertaald als: Slaapkamergesprekken. Een erotische leerschool) en bespraken zinnen als: ‘Kortom: moord is een gruweldaad, maar vaak noodzakelijk.’ Minder schokkend als men beseft dat ook de filosoof Walter Benjamin stelde dat geen enkel gebod of verbod absoluut is, ook niet: gij zult niet doden. Alles hangt van de omstandigheden af. Het schijnbare kwaad schuilt in het bijwoord ‘vaak’.

Men kon biechten in een hot tub. Ook psychoanalyse, de seculiere biecht, in bad of zwemmen met de psycholoog lijkt me een welkome afwisseling van de reguliere setting (stoelen, plant, doos tissues, abstract schilderijtje aan de muur) waar de cliënt geacht wordt zijn hart te luchten.

Foto Ernst van Deursen Foto Ernst van Deursen Foto’s Ernst van Deursen

Het bleef allemaal bijzonder beschaafd. Ook het kwaad werd in uiterst beleefde gesprekken behandeld. Op dit eiland bleek het kwaad een theoretische aangelegenheid, zelfs binnen de grenzen van de wet werd er voor zover ik kon overzien geen kwaad aangericht. Als er al sprake was van ontaarding dan zat die in het beleefd wachten op instructies van de leiding. De beschaving een dun vernisje? Welnee, om de beschaving te verdrijven moet die dikwijls eerst uit de mens worden geslagen, en zelfs dat lukt niet altijd. Al kan volgzaamheid bij een kwaadaardige goeroe minder beschaafde neveneffecten hebben.

’s Avonds dreef de kou sommige deelnemers opnieuw de hot tub in en in de veiligheid van de duisternis gaven enkele deelnemers, onder wie de goeroe, zich half of geheel over aan naaktloperij.

We hebben allemaal in dezelfde tipitent geslapen. Zij aan zij. Wie zich omdraaide, kon in het gezicht kijken van iemand die hij nog maar net had ontmoet. De Belgen hadden de eerste nacht hun matrassen naar buiten gesleept. Vanwege het gesnurk in de tent verklaarden ze de volgende ochtend.

Voor zover een gemeenschap uit ongemak bestaat, was het gezamenlijk slapen in de tent de indringendste vorm van gemeenschap die ik in mijn kleine, tijdelijke commune mocht beleven.

Wat er de tweede nacht is gebeurd, is mij onbekend. Ik ging om één uur slapen, maar toen ik om zeven uur wakker werd, smeulde het kampvuur nog en glipte er een van de volgelingen door de struiken in de richting van haar slaapzak.

Het idee van gemeenschap was misschien meer tot leven gekomen dan de sensatie van een nieuwe, tijdelijke religieuze commune, maar er was Oklahoma; driekwart van de deelnemers gaf aan mee te willen.

Er waren levensverhalen uitgewisseld, vaak tot vroeg in de ochtend. Een van de deelnemers was bijzonder emotioneel geworden, tot mijn verbazing door De Sade.

De Zuid-Afrikaanse dame zei zonder enige ironie: „This gave me a sense of belonging.”

De vraag was hoelang dat gevoel ergens bij te horen zou standhouden. Ik had vooral de geit/godheid gemist, we hadden niets aanbeden noch iets vereerd – het beschavingsideaal is geen religieus ideaal. Ook was er niets ontheiligd. Wel vermoedde ik dat gedurende die drie maanden in Oklahoma het kwaad meer zou worden dan een theoretische aangelegenheid.

Op de boot terug verklaarde ik: „Jullie waren allemaal buitengewoon aardig en lief, voor mij, voor elkaar.”

Het afscheid was emotioneel. Hooguit vond ik dat we een klein beetje stonken. Nee, het viel niet te ontkennen, we hadden onszelf eens goed uitgelaten.