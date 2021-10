Alle covidcijfers stijgen deze week, constateert het RIVM

Een „verwachte najaarsstijging” is het volgens het RIVM: alle coronacijfers stijgen sinds deze week weer, van de positieve tests tot ziekenhuisopnames. Het RIVM had er al op gerekend dat in het najaar het aantal besmettingen weer zou oplopen omdat het virus dan beter gedijt dan in de zomer. Ook werd ruim twee weken geleden de anderhalvemeterregel afgeschaft.

Maar de stijging gaat wel snel: het aantal positieve coronatests steeg in een week tijd met bijna 50 procent, naar gemiddeld 2.547 positieve tests per dag. Een week geleden waren dat er nog 1.716. Ook het percentage positieve tests steeg: van alle tests die werden afgenomen was 10,3 procent positief, dat was vorige week nog 8,1 procent.

Wat de stijging zorgelijk maakt, is dat die onder alle leeftijdsgroepen duidelijk te zien is. Ook onder vijftigplussers die meer kans hebben om in het ziekenhuis te worden opgenomen. Onder tieners en twintigers worden nog altijd de meeste besmettingen gevonden, maar onder ouderen steeg het aantal positieve tests afgelopen week het hardst. Onder tachtigplussers was er een stijging van 70 procent. Dat is anders dan bij de golf in juli, toen heel veel jongeren besmet raakten maar de stijging onder oudere leeftijdsgroepen beperkt bleef. Daardoor viel het aantal ziekenhuisopnames ook mee, al lagen op het hoogtepunt ruim zevenhonderd covidpatiënten in het ziekenhuis.

Stijging ziekenhuisopnames

De hoop is dat deze keer het aantal ziekenhuisopnames beperkt blijft door het effect van vaccinatie, dat met name goed helpt om ernstige ziekte te voorkomen. Desalniettemin zijn er nog zo’n twee miljoen mensen bevattelijk voor het virus omdat zij niet zijn gevaccineerd én nog geen natuurlijke immuniteit hebben opgebouwd, schatte het RIVM eerder. Daarvan zouden nog tienduizenden mensen in het ziekenhuis kunnen belanden. Het beleid is er met name op gericht om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijk besmet raken en de ziekenhuizen alsnog overbelast raken.

De afgelopen week is een stijging in de ziekenhuizen te zien, al gaat dat nog relatief langzaam. Afgelopen week werden er gemiddeld zestig personen per dag in het ziekenhuis opgenomen, een week geleden waren dat er vijftig. Er liggen nu 512 covidpatiënten in het ziekenhuis, van wie 138 op de IC, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

Het is nog lastig te zeggen in welke mate de stijging valt te wijten aan de verandering van de maatregelen op 25 september, toen de verplichte anderhalve meter afstand werd afgeschaft en het systeem met toegangsbewijzen breder werd ingezet. Het reproductiegetal (R), dat staat voor hoeveel mensen een besmet persoon gemiddeld aansteekt, steeg in de dagen voor de nieuwe maatregelen al. Op 23 september lag het volgens het RIVM waarschijnlijk al boven de 1, wat wil zeggen dat het aantal besmettingen groeit. In de dagen daarna groeide de R verder door. Op 27 september – de recentste datum waarover gegevens bekend zijn – lag die rond de 1,1.