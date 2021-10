Zo'n 90 procent van de heroïne in de wereld komt van de papaverproductie in Afghanistan. Een gevolg van deze overvloedige beschikbaarheid is dat volgens een schatting van de Verenigde Naties een miljoen Afghanen, ofwel 8 procent van de bevolking, drugsverslaafd is. Ook crystal meth is de laatste jaren sterk in opkomst.

Foto Felipe Dana / AP