Afghaanse tolken en familie vliegen van Kabul naar Pakistan

Zeker acht Afghaanse tolken en mensen die ander werk voor Nederland hebben gedaan in Afghanistan zijn dinsdag per vliegtuig vanuit Kabul overgebracht naar Pakistan. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken na berichtgeving van de NOS. Omdat ook de familie van de tolken mee is gegaan, komt het totale gezelschap uit op 46 mensen. Zij zullen met behulp van de ambassade later naar Nederland doorreizen. Dinsdag is de groep opgevangen op het vliegveld van de Pakistaanse hoofdstad Islamabad door de Nederlandse ambassadeur.

Volgens het ministerie vallen 42 van de 46 mensen onder de zogenoemde tolkenregeling. Drie anderen staan op de Nederlandse evacuatielijst onder de motie Belhaj, een andere evacué is een Afghaan met een Nederlandse verblijfsvergunning. Het kabinet maakte maandag nog bekend zo’n tweeduizend Afghanen die werk voor Nederland hebben gedaan te willen opnemen. De groep van 46 maakt volgens ministerie ook onderdeel hiervan uit.

Pakistaanse autoriteiten

Het is voor eerst sinds eind augustus dat tolken Afghanistan mogen verlaten per vliegtuig. Volgens het ministerie is dat dit keer gelukt in samenwerking met de Pakistaanse autoriteiten. In het vliegtuig naar Islamabad zaten ook mensen met een andere eindbestemming dan Nederland. Met wat voor toestel de evacuées zijn weggevoerd is niet bekend; het ministerie wil daar vanwege „de veiligheid van toekomstige vluchten” niets over zeggen. Volgens de NOS moesten de geëvacueerde tolken zich de afgelopen dagen melden bij het loket van Pakistan International Airlines in Kabul.

Sinds eind augustus de evacuatie van Afghaanse oud-medewerkers van de Nederlandse ambassade stilviel hebben verschillende Afghanen ook zelf geprobeerd het land te verlaten. Volgens huidig demissionair minister van Buitenlandse Zaken Ben Knapen (CDA) is vertrekken uit Afghanistan nog altijd „een zeer risicovolle onderneming”. Ook de huidige Pakistan-route kan problemen opleveren, als mensen die op de vlucht meegaan niet in het bezit blijken van de juiste uitreisdocumenten. Volgens Knapen is het beleid van de Taliban ten opzichte van uitreizigers ook constant aan „verandering onderhevig”.

Dinsdag werd ook bekend dat de Europese Unie nog eens 700 miljoen euro uittrekt voor hulp aan Afghanistan en omliggende landen die het land hebben bijgestaan sinds de Taliban de macht hebben overgenomen. Dat bedrag komt bij de 300 miljoen euro die de EU eerder al reserveerde voor humanitaire noodhulp. Het geld gaat niet naar de Taliban, maar de bedoeling is dat organisaties het gaan inzetten bij rechtstreekse hulp aan Afghaanse burgers, zo zei EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen op Twitter. Die bekendmaking valt samen met een top van de EU met Afghanistan in Qatar waarbij ook een afvaardiging van het Talibanregime aanwezig is.