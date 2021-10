Waarom de Turkse president Erdogan een hoge rente als ‘moeder van al het kwaad’ ziet

Duurdere grondstoffen, haperende productie en aantrekkende economieën voeden wereldwijd de angst voor inflatie. Hoewel de Amerikaanse Fed de inflatiedruk tijdelijk noemt, hintten beleidsmakers van deze centrale bank op een renteverhoging. Want hogere rente vermindert de hoeveelheid geld in de economie, waardoor de inflatie daalt.

Dit is slecht nieuws voor opkomende economieën. Die vrezen dat buitenlandse investeerders zullen uitwijken naar de VS, op zoek naar hoger rendement, waardoor hun munt onder druk komt te staan. Om die reden verhoogden landen als Hongarije, Brazilië en Polen uit voorzorg hun rente al. Verwacht wordt dat Taiwan en Zuid-Afrika snel volgen. Maar de Turkse centrale bank is een buitenbeentje. Zij besloot juist de rente te verlagen.

Dit besluit leidde tot verbijsterde reacties van economen. Want terwijl de rente daalde naar 18 procent, liep de inflatie op tot 19,25 procent. Dit betekent dat Turken hun spaargeld zien verdampen, aangezien de rente niet hoog genoeg is om de inflatie te compenseren.

„De rest van de wereld heeft de aanwijzingen van de Fed goed geanalyseerd”, zei Selva Demiralp, directeur van het Tusiad Economic Research Forum aan de Koc Universiteit in Istanbul, tegen Reuters. „Deze beslissing [tot renteverlaging] zal grote schade toebrengen aan de Turkse economie.” Het risico is een herhaling van de valutacrisis van 2018, toen de lira 25 procent in waarde daalde.

Te snel gegroeid

Het besluit wordt alom gezien als het gevolg van politieke druk. De Turkse president Erdogan is een zelfverklaard „vijand” van hoge rente, die volgens hem leidt tot hoge inflatie. Dit baart economen grote zorgen, want zij zijn overtuigd van het tegenovergestelde. En het probleem is dat de Turkse economie de afgelopen jaren te snel is gegroeid, dankzij de beschikbaarheid van goedkope leningen.Dit heeft geleid tot oververhitting, hardnekkig hoge inflatie en een gestage devaluatie van de lira, de Turkse munt.

Er is volgens economen maar één oplossing: hogere rente. Maar pogingen van de centrale bank om de rente te verhogen, stuiten telkens op verzet van Erdogan. Eind maart ontsloeg hij de gouverneur van de bank nadat die de rente meer had verhoogd dan verwacht. Het was de derde centralebankgouverneur in drie jaar die om deze reden zijn baan verloor.

De nieuwe gouverneur gaf Erdogan wel zijn gewenste renteverlaging. Met als gevolg dat de lira een nieuw dieptepunt bereikte. Dit is een probleem voor Turkse banken en bedrijven, die gebukt gaan onder een schuldenberg in dollars en euro’s, aangegaan toen de lira veel sterker was. De munt is in vijf jaar tijd twee derde van zijn waarde kwijtgeraakt, waardoor het veel duurder is die schulden af te lossen. Zo’n 164 miljard euro schuld moet dit jaar bovendien worden geherfinancierd.

Wat drijft Erdogan ertoe de markten zo te tarten? Voorop staat dat hij hoge rente ziet als „de moeder van al het kwaad” en een „middel voor uitbuiting” door banken. „Waar anders zie je zulke winstmarges? Alleen in de heroïnehandel.”

Erdogans verzet tegen hoge rente vloeit voort uit zijn geloof, politieke achtergrond, werkervaring, en het economisch groeimodel dat hem voor ogen staat.

1 Islam

De meeste gangbare verklaring voor Erdogans weerstand tegen hoge rente is de islam. In de Koran wordt heffen van rente op schuld riba (woeker) genoemd, en dat is haram (zondig en verboden). Als vroom moslim en leider van een islamitische partij trekt Erdogan geregeld fel van leer tegen woeker. Zijn tirades zijn doorspekt met religieuze verwijzingen. Zo spreekt hij van de „duivelse driehoek” van rente, inflatie en wisselkoers. Dit doet het goed bij zijn religieuze achterban.

De islam speelt een steeds grotere rol in Erdogans beleid, ook wat betreft de economie. Zo heeft hij de ambitie om van Istanbul een centrum van islamitisch bankieren te maken. Islamitische banken, die formeel geen rente heffen, groeien in populariteit. Niettemin bewaren Turken ruim de helft van hun spaargeld in dollars of goud, aangezien ze de lira niet vertrouwen. Erdogan riep burgers onlangs op hun dollars en goud te investeren in Turkse financiële instrumenten (aandelen, obligaties, opties) om de lira te ondersteunen. Daarbij wees hij op de voordelen van sukuk (islamitische obligaties).

2 Politieke achtergrond

Erdogan wijt de dramatische val van de lira vaak aan de ‘rentelobby’, een schimmig internationaal complot van bankiers, investeerders en speculanten, die erop uit zouden zijn de economische opmars van Turkije te stuiten en zijn bewind te ondermijnen. Deze complottheorie is geworteld in de ideeën van Erdogans politieke en ideologische mentor, Necmettin Erbakan, de leider van de islamitische Welzijnspartij, die in de jaren negentig kortstondig premier was.

Erbakan publiceerde in 1991 het boek Eerlijke economische en politieke orde, waarin hij zijn ideeën ontvouwde over de inrichting van samenleving, staat en economie, gebaseerd op de islam. Daarin schrijft hij dat hoge rentes leiden tot hoge inflatie, omdat bedrijven worden bedwongen dure leningen af te sluiten. Dit is volgens hem het werk van de ‘rentelobby’, een complottheorie die stelt dat de Joden via financiële instellingen uit zijn op werelddominantie.

Erdogans verwijzingen naar de ‘rentelobby’ bevatten – impliciet – dezelfde boodschap. Daar is een deel van zijn achterban gevoelig voor. Antisemitisme is onderdeel van het politieke discours in Turkije, en de berichtgeving in sommige media.

3 Ervaring als simitverkoper

In zijn jeugd werkte Erdogan in Istanbul als straatverkoper van limonade en simit, een soort bagel met sesamzaad. Die ervaring lijkt bij te dragen aan zijn aversie tegen hoge rente. Want hij heeft van nabij meegemaakt hoe het midden- en kleinbedrijf werkt in Turkije. Zulke bedrijven lenen relatief veel geld om te zorgen dat ze hun kosten kunnen dekken. Maar de sterk fluctuerende rente en wisselkoers leiden tot onzekerheid, en elke renteverhoging betekent meer kosten.

Turkije telt 3,2 miljoen kleine en middelgrote bedrijven, die samen 107 miljard dollar (93 miljard euro) schuld hebben, ofwel een kwart van alle buitenlandse leningen. De pandemie heeft hun financiële problemen verergerd en een deel is failliet gegaan. De renteverhogingen van de vorige centralebankgouverneur (in totaal 8,75 procentpunt in vier maanden) drukken ook zwaar. Ze leidden weliswaar tot een sterkere lira en dus lagere buitenlandse schulden, maar ook tot hogere kosten.

Erdogan heeft belastingvoordelen beloofd voor 2 miljoen bedrijven met minder dan twintig werknemers, die bekendstaan als esnaf. Zij vormen de ruggengraat van de economie, maar ruim 120.000 ervan hebben vorig jaar faillissement aangevraagd. Bij andere staat het water aan de lippen. Aangezien veel bedrijven maanden dicht waren en geen inkomsten hadden, profiteren ze niet van de belastingkortingen. Erdogan ziet lagere rente als enige andere manier om te helpen.

De Turkse Unie van Kamers en Beurzen klaagde in de zomer dat de hoge rente „het grootste obstakel vormt voor productie en investeringen” en dat banken zich „verantwoordelijker” moeten opstellen. Erdogan kan de ondernemersvereniging moeilijk negeren, met zijn 1,2 miljoen leden waaronder veel Anatolische Tijgers. Deze conservatieve zakenlieden uit Centraal- en Zuid-Turkije vormen een belangrijk deel van zijn achterban.

4 Economische groeimodel

Het economische groeimodel dat Erdogan in stand wil houden, bestaat bij de gratie van lage rente en goedkope leningen. Toen hij in 2002 aan de macht kwam, was Turkije de favoriete opkomende economie van buitenlandse investeerders. In de eerste vijftien jaar van Erdogans bewind stroomde 525 miljard dollar aan buitenlands geld Turkije binnen. Dit wakkerde onstuimige groei aan, die miljoenen mensen uit de armoede hielp en een nieuwe elite creëerde.

Wat investeerders aansprak, was dat de president het verstrekkende economische herstelprogramma voortzette dat de vorige regering met financiële steun van het IMF was begonnen. Erdogans AKP voerde een uiterst liberaal economisch beleid, waarbij tientallen inefficiënte staatsbedrijven werden geprivatiseerd en staatsgrond werd verkocht. De bouw profiteerde er het meest van; de sector is uitgegroeid tot de motor van de economie.

De lage rente veroorzaakte een vastgoedhausse, die de kern vormt van Erdogans systeem van politieke gunsten en inkomsten. Loyale bouwmagnaten kregen lucratieve bouw- en infrastructuurprojecten toegewezen, die ze met goedkope leningen financierden. En dankzij de lage rente op hypotheken kon de bevolking investeren in een huis dat in waarde steeg. Maar bijna 90 procent van het krediet hiervoor kwam uit het buitenland.

Nu het tij keert en de geldkraan in het Westen dichtgaat, lijkt dit model niet vol te houden. Door de dramatische val van de lira is het voor Turkse bedrijven moeilijker geworden schulden af te lossen. Erdogans vastberadenheid om de rente verlagen maakt de situatie alleen maar erger. Want het gevolg is dat de lira verder in waarde daalt, wat import van cruciale goederen weer duurder maakt en de inflatie verder aanwakkert.

Erdogan lijkt zich meer zorgen te maken over de politieke peilingen. Daaruit blijkt de steun voor de AKP sinds 2018 is gedaald van 43 naar 33 procent. De MHP, zijn nationalistische bondgenoot, is ook afgegleden. Zo lijkt het dat Erdogan bij de verkiezingen van 2023 de controle over het parlement kan verliezen. Daar heeft hij één antwoord op: lagere rente en meer groei. Maar het heeft er alle schijn van dat deze tijd vraagt om een andere aanpak.

