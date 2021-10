Volkskrant-journalist opgepakt bij protest Extinction Rebellion

Bij een protest van klimaatactiegroep Extinction Rebellion in Den Haag op maandagmiddag is een verslaggever van de Volkskrant opgepakt. Volkskrant-journalist Mac van Dinther was ter plaatse om verslag te doen van het protest, aldus zijn leidinggevende Eelco Meuleman. De Haagse politie bevestigt dat er bij het protest een journalist is gearresteerd vanwege „belemmering en belediging van agenten”. Volgens Meuleman heeft de Volkskrant een advocaat ingeschakeld die „aandringt op onmiddellijke vrijlating”.

De verslaggever heeft aan zijn werkgever laten weten dat hij door de politie werd gesommeerd om meer afstand te nemen van de protestactie. Daar was hij het niet mee eens, omdat Van Dinther wilde zien wat er precies gebeurde. De politie vond dat de journalist hen daarmee belemmerde. Dat noemde hij „kinderachtig”, waarna hij werd gearresteerd. Een politiewoordvoerder laat over het incident alleen weten dat Van Dinther vastzit op verdenking van het beledigen van een agent. De politie verwacht dat hij maandagavond weer vrijkomt. Justitie moet bepalen of de actie nog gevolgen zal hebben voor Van Dinther.

Om ongeveer drie uur schreef Van Dinther op Twitter dat hij werd gearresteerd, omdat hij „te dichtbij” de actie stond. Volgens de journalist werd hij met geweld het busje in gesleept. De Volkskrant-redactie had rond 17.00 uur maandagmiddag voor het laatst contact met Van Dinther, die belde vanaf het politiebureau. Sindsdien heeft Meuleman hem niet meer kunnen bereiken. „We nemen dit heel hoog op”, zegt hij.

NVJ

Van Dinther droeg volgens Meuleman een perskaart. Toen hij werd aangehouden zou hij tegen een agent hebben gezegd dat hij journalist was, waarop de agent zou hebben gezegd dat „iedereen dat wel kan zeggen.” Ook de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) heeft contact opgenomen met de politie na de tweets van Van Dinther, zegt algemeen secretaris Thomas Bruning tegen persbureau ANP.

De politie heeft op drie plaatsen wegblokkades van Extinction Rebellion beëindigd door demonstranten te vragen de protestlocaties te verlaten. Een van die locaties was op een kruising in de buurt van het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer. Er zijn minstens meer dan tien mensen opgepakt, volgens de politie omdat zij niet luisterde en op de locatie bleven. Extinction Rebellion zelf spreekt van tachtig arrestaties.