Universiteiten nemen maatregelen om bedreigde wetenschappers te beschermen

Universiteiten nemen maatregelen om bedreigde wetenschappers beter te beschermen. De Vereniging van Universiteiten (VSNU) presenteert maandagmiddag een plan met maatregelen en aanbevelingen aan demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven (D66).

Veertien bij de VSNU aangesloten universiteiten stellen een collectieve norm op voor het melden van incidenten. Daardoor moet de afweging om wel of geen aangifte te doen niet bij de bedreigde wetenschapper, maar bij de organisatie en leidinggevende komen te liggen. Er komt een zero-tolerancebeleid waarbij voortaan standaard aangifte wordt gedaan in geval van bedreiging, fysiek of seksueel geweld, stalking en inbraak.

Daarnaast gaan universiteiten trainingen in online weerbaarheid en psychosociale hulp aanbieden. Ook richten de universiteiten het gezamenlijke platform WetenschapVeilig op om bedreigingen beter in kaart te kunnen brengen en de samenwerking met politie en justitie te verbeteren.

Publiekelijke steun

De VSNU raadt universiteiten en leidinggevenden aan publiekelijk hun steun uit te spreken voor bedreigde of geïntimideerde werknemers. Wetenschappers die bedreigingen ontvangen doen er goed aan de dreigberichten te bewaren voor een mogelijke aangifte. De aanbevelingen zijn gebaseerd op het initiatief PersVeilig, dat in 2019 werd opgericht en het voor mediaorganisaties eenvoudiger maakt om samen te werken met politie en justitie bij bedreigingen tegen journalisten.

De VSNU doet de aanbevelingen naar aanleiding van een rondgang onder universiteiten en bedreigde wetenschappers. Uit de Handreiking: Aanpak bedreiging en intimidatie van wetenschappers blijkt volgens de koepelorganisatie dat wetenschappers naar aanleiding van mediaoptredens steeds vaker met allerlei vormen van bedreiging, intimidatie en haatreacties te maken krijgen.

De bedreigingen zorgen volgens het plan voor „onverschilligheid” onder wetenschappers en kunnen leiden tot „angst om nog deel te nemen aan het publieke debat”. De universiteiten staan voor de zorgplicht die ze hebben voor medewerkers die zich mengen in het publieke debat, zo stelt de VSNU in het plan.

