Telegramkanalen van complotdenkers gesloten om bedreigingen

De politie heeft maandag de Telegramkanalen met de naam Bataafse Republiek en Bataafse Nieuws gesloten. In de kanalen werden bedreigingen en opruiingen tegen bestuurders gedeeld. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) bekendgemaakt. Eerder kregen enkele deelnemers al straffen opgelegd voor het bedreigen van onder meer RIVM-directeur Jaap van Dissel en de burgemeester van Bodegraven. In de kanalen werden complottheorieën gedeeld over onder meer netwerken van pedofiele satanisten die in Bodegraven kinderen zouden hebben vermoord.

Bataafse Republiek en Bataafse Nieuws hadden meer dan 13.000 leden „en waren groeiende”, aldus het OM. Directe aanleiding voor het sluiten van de kanalen was de reclame die werd gemaakt voor een nieuw kanaal. In dit nieuwe kanaal zouden video’s geplaatst worden met „bedreigende, opruiende en lasterlijke inhoud”, zo meldde justitie. Deze video’s moesten op last van de rechter al verwijderd worden. Omdat in Bataafse Republiek en Bataafse Nieuws reclame werd gemaakt voor het nieuwe kanaal, konden de leden kennis nemen van de strafbare inhoud. Het nieuwe kanaal werd door de oprichter vrijdag al verwijderd.

De twee kanalen werden opgericht door oud-journalist Micha K., Wouter R. en Joost K. De drie zitten inmiddels allemaal vast. Wouter R. is veroordeeld tot negen maanden cel voor onder meer het bedreigen van Van Dissel. Micha K. zit vast in Noord-Ierland en moet nog voorkomen in verband met een uitleveringsverzoek door Nederland. Joost K. is door Spanje uitgeleverd en wordt verdacht van het bedreigen van Van Dissel en demissionair premier Mark Rutte (VVD).