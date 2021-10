Ruim 120.000 mensen in China geëvacueerd door overstroming

In de Chinese provincie Shanxi zijn afgelopen week zeker 120.000 mensen geëvacueerd vanwege overstromingen als gevolg van zware regenval. Dat melden meerdere lokale media maandag. Meer dan 17.000 huizen zijn ingestort. Het aantal dodelijke slachtoffers is niet bekend. Volgens staatsmedia zijn er vier politieagenten omgekomen vanwege een aardverschuiving.

De overstromingen hebben volgens lokale autoriteiten gevolgen voor ruim 1,7 miljoen mensen. Bijna 200.000 hectare gewassen zijn beschadigd en zestig koolmijnen zijn noodgedwongen gesloten. In de nabijgelegen provincie Hebei is een bus door de regenval in een rivier gevallen. Daarbij zijn drie mensen om het leven gekomen, terwijl elf inzittenden nog worden vermist.

De gemiddelde neerslag in Taiyuan, de hoofdstad van Shanxi, was de afgelopen week 185,6 millimeter. Ter vergelijking: de gemiddelde maandelijkse regenval in oktober in die stad was van 1981 tot 2010 zo’n 25 millimeter. Drie maanden geleden waren er ook grote overstromingen in China, toen in de provincie Henan. Daarbij kwamen meer dan 300 mensen om.

Correctie (11 oktober 2021): In een eerdere versie van dit artikel stond dat de overstromingen gevolgen hadden voor 176.000 mensen. Dat klopt niet. Het zijn er ruim 1,7 miljoen. Dat is hierboven aangepast.