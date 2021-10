RIVM verwacht deze winter een ‘explosief’ griepseizoen

De komende winter kan een „explosief” griepseizoen worden. Dat zeggen Jaap van Dissel, hoofd van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, en viroloog Marion Koopmans, hoofd van het Nationaal Influenza Centrum. Door de coronamaatregelen was er de afgelopen anderhalf jaar nauwelijks griep, doorgaans volgt op een mild griepseizoen een heftigere griepgolf met gemiddeld 60 procent meer besmettingen.

Als zo’n nieuwe piek in griepgevallen samenvalt met de nieuwe Covid 19-golf die het RIVM deze winter verwacht, kan de zorg in de problemen komen. Koopmans noemde dit maandag op een symposium op het ministerie van Volksgezondheid een „realistisch scenario”.

In Nederland leek de griep lange tijd verdwenen, maandenlang werd geen enkel geval gevonden. De afgelopen weken is „een handvol” patiënten opgedoken, zei Koopmans. Deze wijzen er op dat het griepvirus deze winter zal terugkeren. In Zuid-Europa worden al grotere aantallen grieppatiënten gevonden.

Volgens Koopmans kan het griepseizoen heftig worden omdat anderhalf jaar lang veel minder mensen besmet zijn geraakt met het influenzavirus. De immuniteit onder de bevolking is daardoor afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat deze winter zo’n 25 procent meer mensen bevattelijk zijn voor het virus. Eerder was dat ook bij het RS-virus te zien: er was een piek van de besmettingen in de zomer, terwijl het normaal gesproken een wintervirus is.

Griepvaccin

De griepvirussen die op dit moment circuleren sluiten niet helemaal aan op de cocktail die is gemaakt voor het griepvaccin. Normaal gesproken wordt in februari alle informatie bij elkaar gelegd om een optimaal griepvaccin te ontwikkelen voor het najaar, legde Koopmans uit. „Die informatie missen we nu, omdat de griep er door de coronamaatregelen nauwelijks was”. Dat wil niet zeggen dat de griepvaccins helemaal niet werken, de effectiviteit is volgens Koopmans dan „iets minder”.

Lees ook: De griepprik werkt niet best, maar iets beters is er niet

Van Dissel van het RIVM verwees naar de heftige griepgolf in de winter van 2017 en 2018 die voor problemen in de ziekenhuizen zorgde. Bijna tienduizend. Achteraf bleek dat het vaccin toen voor zo’n 60 procent effectief was. Dat is minder hoog dan bij de coronavaccins, maar nog steeds goed genoeg om veel ziekenhuisopnames te voorkomen. Van Dissel en Koopmans roepen iedereen die een oproep voor het griepvaccin krijgt op dat ook te nemen.

In voorgaande jaren was er bij kwetsbare groepen een opkomst van rond de 60 procent. Onder zorgmedewerkers ligt de opkomst veel lager, tussen de 10 en 30 procent. Van Dissel hoopt dat veel meer zorgverleners de prik dit jaar halen, met name om hun kwetsbare patiënten te beschermen. „Griep is geen grap”, aldus Van Dissel.

Kinderen inenten

Hoogleraar wereldwijde gezondheidseconomie Maarten Postma van de Rijksuniversiteit Groningen hield een pleidooi ook kinderen tegen de griep in te enten, zoals in het Verenigd Koninkrijk gebeurt. Zo krijgt het griepvirus minder kans om snel rond te gaan. De Gezondheidsraad adviseerde onlangs tegen het vaccineren van jonge kinderen omdat „de te verwachten gezondheidswinst van vaccinatie bij kinderen primair ligt bij andere risicogroepen, en nauwelijks bij de kinderen zelf.” Zwangere vrouwen en mensen met morbide obesitas krijgen wel een oproep voor de griepprik.