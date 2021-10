Oranje verslaat Gibraltar met 6-0

Het Nederlands elftal heeft maandagavond met 6-0 gewonnen van Gibraltar in de Rotterdamse Kuip. Memphis Depay was met twee treffers en twee assists belangrijk voor Oranje. De andere doelpunten kwamen op naam van Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Arnout Danjuma en Donyell Malen. Dankzij de ruime WK-kwalificatiezege verstevigt het Nederlands elftal de koppositie in de poule.

Door de afwezigheid van PSV’er Cody Gakpo koos bondscoach Louis van Gaal voor Noa Lang als linksbuiten. Het betekende het basisdebuut van Lang, die vooral in de eerste minuten van de wedstrijd erg bedrijvig was met dribbelacties. Het Nederlands elftal begon aanvallend, terwijl het defensief ingestelde Gibraltar vooral probeerde de schade beperkt te houden.

Binnen tien minuten was het raak voor Oranje: Virgil van Dijk kopte een hoekschop van Depay binnen bij de eerste paal. Niet veel later kreeg de Barcelona-aanvaller vanaf elf meter de kans om de score snel te verdubbelen, maar de Gibraltar-doelman keerde zijn inzet. Na twintig minuten was het alsnog raak voor Depay, die een vlot lopende aanval via Lang en Davy Klaassen afrondde. Op slag van rust kreeg de Oranje-topscorer een nieuwe mogelijkheid via een strafschop en deze kans verzilverde hij wel.

Vlak na rust kopte Dumfries een voorzet van Lang binnen. De buitenspeler werd niet veel later vervangen door Danjuma, die later bij de selectie was gehaald. De Villareal-aanvaller bekroonde zijn rentree met een doelpunt. Ook invaller Malen scoorde.

Door de zege blijft Nederland bovenaan in de kwalificatiepoule voor het WK in Qatar. Directe concurrent Noorwegen won maandagavond met 2-0 van Montenegro, terwijl Turkije met 1-2 won van Letland.