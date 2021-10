Onderzoek naar politie Ohio na incident met zwarte verlamde man

De politie in de Amerikaanse stad Dayton onderzoekt een incident van 30 september waarbij een zwarte, verlamde man uit een auto wordt gesleept door een agent. Dat melden Amerikaanse media maandagavond. Op bodycambeelden van een agent is te zien dat de man, Clifford Owensby, herhaaldelijk riep dat hij verlamd was en niet zelf uit de auto kan stappen.

De burgemeester van Dayton Nan Whaley noemt de beelden tegenover CNN „heel zorgelijk”. Ook mensenrechtenorganisaties hebben verontwaardigd gereageerd op het voorval dat eind september plaatsvond. Tijdens een persconferentie op zondag zei Owensby dat hij „werd behandeld als een hond, als afval”.

Volgens lokale autoriteiten hielden agenten Owensby staande omdat hij wegreed bij een huis waar mogelijk sprake was van drugsmisdrijven. De politie zegt dat ze een tas met 22.450 dollar (ruim 19.000 euro) vonden in de auto van Owensby. Hij is niet aangeklaagd voor druggerelateerde misdrijven.