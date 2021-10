Ombudsman komt met kritisch rapport over afhandeling Toeslagenaffaire

De Belastingdienst-afdeling die verantwoordelijk is voor financiële compensatie van slachtoffers in de Toeslagenaffaire schiet tekort. Eind juli had deze zogeheten Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) een flinke achterstand opgelopen en overschreed ze in ruim een kwart van de klachten de wettelijke behandeltermijn van zes weken. Dat concludeert Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen in een maandag gepubliceerd rapport getiteld Klacht gegrond, maar geen oplossing.

Het onderzoek richtte zich op de maanden maart tot en met juli dit jaar en volgt op een recentelijk verschenen en eveneens kritisch rapport van de ombudsman over de afhandeling van deze affaire. Voor 5.700 gedupeerden is de wettelijke termijn van één jaar waarbinnen zij geholpen dienden te worden eind september verstreken, aldus Van Zutphen. Het is onduidelijk wanneer hun herstelverzoeken wel zullen worden behandeld, omdat een concrete planning de UHT ontbreekt. Bovendien is het systeem van financiële compensatie voor slachtoffers volgens de ombudsman te ingewikkeld.

Hierdoor weten gedupeerden niet waar ze aan toe zijn, waardoor „stress en onzekerheid nog steeds aan de orde van de dag” zijn. Ouders willen deze kwestie emotioneel en financieel kunnen afsluiten, zo concludeert Van Zutphen, maar kunnen dat volgens hem nog altijd niet.

‘Ouders lopen nog steeds vast’

De ombudsman trekt een parallel met de fouten die de overheid in eerste instantie maakte bij de Toeslagenaffaire en de manier waarop het herstel ervan nu verloopt. „Ouders lopen nog steeds vast”, zo schrijft hij. „Het herstel gaat traag en het systeem is te ingewikkeld.”

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën, D66) stelde in de zomer het herstelproces in de Toeslagenaffaire op de schop moet, maar een nieuwe aanpak is er nog niet. De ombudsman roept het kabinet op „ingrijpende besluiten en maatregelen” te nemen om ervoor te zorgen dat de gedupeerden uiterlijk binnen de wettelijke termijn duidelijkheid krijgen over de status van hun verzoek.