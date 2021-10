OM kiest voor een fiscale route om het Nederlandse ‘afvoerputje van het internet’ aan te pakken

Het Openbaar Ministerie begint een strafzaak tegen twee Nederlandse ondernemers die op hun servers onderdak boden aan kinderpornosites en andere digitale criminaliteit.

Justitie zocht eerder jarenlang vergeefs naar mogelijkheden om het bieden van toegang tot digitale criminaliteit aan te pakken. Nu rekent het OM de betrokken ondernemers financiële delicten zoals belastingfraude aan.

De twee verdachten zijn Bartholomeus Johannes (‘Bab’) K., bekend als bestuurder van hostingbedrijf Ecatel in Den Haag, en zijn zakenpartner Reinier van E.. Volgens de Kamer van Koophandel zijn ze ook betrokken bij de bedrijven DataOne, Reba, Novogara en FiberXpress, alle gevestigd in Wormer. NRC omschreef de bedrijven eerder als het afvoerputje van internet, in een artikel over een reeks mislukte pogingen deze ondernemers te vervolgen.

Computer- en internetwetgeving geeft op dit moment nauwelijks aanknopingspunten om het bieden van onderdak aan en toegang tot sites voor drugshandel, illegale software en kinderporno aan te pakken.

Dit soort bulletproof hosting, ‘kogelvrij onderdak’, kent daarnaast moeilijk traceerbare internationale vertakkingen, waardoor de klanten lastig vindbaar en vervolgbaar zijn. Die klanten worden vaak alleen met hun e-mailadres geregistreerd, en ze betalen met cryptovaluta. „Zo kunnen ze in feite volledig anoniem hun criminele activiteiten uitoefenen”, aldus een bij het onderzoek betrokken rechercheur. Vandaar dat het OM kiest voor een ‘fiscale route’ om in ieder geval „twee kopstukken in criminele hosting” te kunnen vervolgen.

Invallen

Eind september 2020 deed de fiscale opsporingsdienst FIOD invallen in zeven woon- en bedrijfspanden. Hij nam daarbij voor tonnen aan bitcoinwaarden, 70.000 euro baar geld en vijf voertuigen in beslag. Op basis daarvan kon de dienst direct vaststellen dat voor tonnen aan belasting was ontdoken. FIOD en Functioneel Parket werkten vervolgens nog elf maanden samen om uit de enorme hoeveelheid digitaal materiaal de bewijsvoering rond te krijgen.

Of naast belastingontduiking ook witwassen is vastgesteld, wil de FIOD niet kwijt. Een woordvoerder wijst daarbij op het risico „dat de advocaat publiciteit aangrijpt om voor strafvermindering te pleiten”.

In algemene zin zegt hij: „Wij onderzoeken geen delicten als hosting van kinderporno, want de Belastingdienst is, zoals dat heet, ‘amoreel’. Wel biedt het belastingrecht soms mogelijkheden criminele organisaties sneller en effectiever aan te pakken dan via het reguliere strafrecht.”

Hostingbedrijven als Ecatel ontwijken de rechtsmacht vaak op twee manieren. Ze vestigen zich formeel in landen die internetcriminaliteit niet of gebrekkig vervolgen, en registreren hun financiële holdings in belastingparadijzen als de Maagdeneilanden en de Seychellen, waar de identiteit van de feitelijke eigenaren makkelijker kan worden afgeschermd.

Verdachte Van E. duikt met Quasi Networks op in de recentelijk vrijgekomen Pandora Papers over fiscale ontwijking. De jacht op hem, zo schreef Het Financieele Dagblad vorige week, leidde in 2016 tot een inval bij Alpha op de Seychellen, een bedrijf dat belastingontwijking faciliteert. Computers zijn er geconfisceerd vanwege de verdenking van betrokkenheid van Van E. bij criminele activiteiten. Ecatel is eerder al aansprakelijk gesteld voor schending van auteursrechten, met name op beelden van Britse voetbalwedstrijden.

Cyberbunker

Europese landen speuren naarstig naar wegen om bulletproof hosting aan te pakken, met als grootste zaak die tegen het Nederlandse Cyberbunker in Duitsland. Succes van de juridische procedures blijft vooralsnog beperkt. Daarom zetten politie en justitie in Nederland nu voor de bestrijding van bulletproof hosting in op een aanpak via delicten als witwassen en financiering van terrorisme.

Maar het blijft een enorm probleem bij onderzoek en vervolging, zeggen speurders, dat ze niet mogen meekijken in de technische infrastructuur voor hosting in datacenters. Bekend is dat Nederlandse hosters al jaren werkrelaties hebben met „voor hen zogenaamd anonieme Russischtalige en andere resellers van illegale hostingdiensten”, zo blijkt uit een proefschrift van Erik van de Sandt, onderzoeker aan de University of Bristol. Hij is daar ook werkzaam voor het Team High Tech Crime van de Nederlandse politie.

Michel van Eeten, hoogleraar cybersecurity aan de TU Delft, komt in onderzoeken naar cybercriminaliteit tot een gelijkluidende conclusie: „Deze bedrijven zijn door de snelle mondiale verplaatsingen van data, geld, registraties en gebrekkige wetgeving heel moeilijk aan te pakken.”

Mede door deze Nederlandse onderzoeken loopt het Team High Tech Crime van de nationale politie voorop in de internationale bestrijding van digitale criminaliteit, al dan niet in samenwerking met Europol, Interpol en soms ook de FBI. Momenteel speurt Van de Sandt „in het Caraïbisch Gebied” naar internetcriminaliteit.

Politie en justitie proberen Nederlandse bulletproofhostingbedrijven te traceren en op te jagen, onder meer in samenwerking met het Expertisebureau Online Kindermisbruik. Arda Gerkens, directeur-bestuurder van dit bureau, weet niet of dit al tot minder distributie van kinderporno heeft geleid.

Wel zegt ze: „Je ziet veel onrust en verplaatsing van marktplaatsen en websites met kinderporno. Wanneer bulletproof hosters via financiële wetgeving worden aangepakt, heeft dat effect op al hun bedrijfsactiviteiten, ook op hosten van afbeeldingen van seksueel kindermisbruik. Ons maakt het niet zoveel uit of ze door de hond of de kat worden gebeten, als er maar gebeten wordt.”